獅子會桃園千人淨灘　獅子寶寶玩偶吸引祖孫齊做環保

▲總監周矢綾(中)表示，為鼓勵小朋友參加，特地準備800隻可愛的獅子寶寶玩偶贈送。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區26日在桃園市大園區竹圍漁港，舉辦「千人淨灘、海好有你」活動暨親子嘉年華，吸引約80個分會、逾千名獅友與親友們熱情參與。300B3區總監周矢綾表示，為了讓淨灘做環保的教育，深耕下一代，活動安排闖關遊戲，為鼓勵小朋友參加，特地準備800隻可愛的獅子寶寶玩偶贈送，因此出現許多祖孫檔參加淨灘活動。

▲國際獅子會300B3區千人淨灘。(圖／記者楊淑媛攝)

周矢綾並肯定淨灘委員會核心成員包括GST協調長蘇俊宇獅友、淨灘委員會主席杜欣耀獅友與總幹事呂家宏獅友，全力籌備活動；對於杜欣耀獅友活動前夕，多次抵活動現場的土地公廟祈求活動當天「好天氣」，非常感謝土地公庇佑，今天風和日麗，讓淨灘圓滿順利。

周矢綾於謝謝活動團隊協助之外，也和蘇俊宇、杜欣耀3人，於台上向在地土地公深深一躹躬致謝。周總監表示：「淨灘活動不僅是環保行動，更是一場充滿愛與關懷、歡樂的活動，讓公益不僅止於行動，更深入每位參加者的心中。」

▲▼國際獅子會300B3區千人淨灘。(圖／記者楊淑媛攝)

「千人淨灘、海好有你」淨灘活動，也邀請到知名職棒、職籃啦啦隊開場，勁歌熱舞為淨灘行動注入無限活力，將氣氛推向高潮、隨後的親子嘉年華更是讓大小朋友盡情投入其中，現場設有多種趣味遊戲攤位與環保知識互動區，大小朋友在歡笑聲中學習保護環境的理念。包括：副市長王明鉅、市議員徐其萬等人士皆出席活動。