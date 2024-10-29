送孩上學被砍到見骨！妻小目擊嚴重驚嚇　台中爸搶救5hr未脫險

▲林男今天上午7點左右準備帶小孩出門，遭到埋伏的兇嫌持西瓜刀狂砍，砍殺現場滿地是血 。（圖／記者許權毅翻攝）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市沙鹿區今天上午將近7點鐘驚傳砍人案！一名男子手持西瓜刀埋伏在六路里一處民宅附近，趁著林姓男屋主出門送小孩上學時動手砍人，持刀朝被害人手、腳等部位連砍3刀，造成林男身上多處刀傷。嫌犯動手後跳上計程車逃逸，目前警方已經掌握嫌犯身分，積極追查中。

警消獲報後緊急到場將林男送醫急救，林男，傷口處以右半部居多，右手腳均有撕裂傷，甚至傷及神經，上午進開刀房手術至今尚未脫離險境。

▲埋伏男光天化日下持刀衝到林男家中瘋砍20秒，林男的妻子、小孩嚇到驚聲尖叫。（圖／記者許權毅攝）



清水分局調查，作案歹徒男性1人，持西瓜刀於被害人住宅前埋伏，今天一早趁林姓屋主車庫電動門開啟時，持刀朝林男、腳等部位連砍3刀，造成林男肢體多處刀傷，行兇後搭乘計程車逃離現場。林男被砍到滿身是傷，嚇壞一旁的妻子、小孩，家人不斷放聲尖叫，附近鄰居聞聲出來查看，趕緊協助報案。

警方調閱監視器之後發現，男子一早5點多就等在30公尺外埋伏，等到大門一開就上前砍人，過程約20多秒，隨即逃逸。警方指出，目前已成立專案小組，並掌握特定對象，正積極展開追捕行動，待嫌犯到案後釐清犯案動機，依法偵辦。