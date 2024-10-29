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月薪8萬5搶吸貨車宅配司機！台中30場徵才　1900個職缺看這裡

▲求職,台中,找工作。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府11月將辦30場徵才活動，開出多個高薪職缺，其中包括薪資85k的宅配司機職務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府11月系列徵才活動開跑，邀集台灣宅配通、徠通科技及台灣知識庫等60家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，提供超過1900個職缺，當中最吸引人的莫過於8萬5千元的貨車宅配司機職缺，另外有軟體工程師、儲備幹部月薪也有6萬元，想要求職民眾及社會新鮮人可把握機會。

此次「富市台中 就業成功」11月系列徵才包括科技製造業、服務業、批發零售業、住宿餐飲業、運輸倉儲業、塑膠製品製造業及電力設備暨配備製造業等熱門產業，其中「台灣宅配通」開出薪資上看8萬5千元的貨車宅配司機職缺，線切割機產業領導品牌的「徠通科技」開出薪資上看6萬元的軟體工程師職缺，文化教育品牌的「台灣知識庫」提供薪資最高6萬元的儲備幹部職缺。

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台中市就業服務處說明，11月6日將於精密園區勞工聯合服務中心辦理精密機械科技創新園區暨南屯區徵才、11月8日於中區區公所辦理中區徵才，另外東區勞工服務中心「銀髮人才服務據點」及陽明市政大樓「山線銀髮人才服務據點」辦理月月有徵才活動，詳情請至台中市就業服務處官網查詢，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

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