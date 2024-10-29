台中男遇襲重傷！兇嫌等2小時...他一開門就狂砍　門前血流成河

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市沙鹿區今早7時左右傳出砍殺案，林姓男子準備載小孩上學時，才剛打開鐵捲門，就遭一名身穿橘紅色上衣男子闖入瘋砍3刀。林男滿身是血，嚇壞妻子、小孩，不斷放聲尖叫，附近鄰居被叫聲嚇到，趕緊出來查看，調閱監視器之後發現，埋伏男子一早5點多就等在30公尺外，見大門一開就上前砍人，過程約20多秒，隨即逃逸。

▲台中市今日7時許傳出驚悚砍殺案，被害人準備載小孩上學時遭埋伏嫌犯持西瓜刀砍傷，家門前血流成河。（圖經變色處理／記者許權毅翻攝）



據了解，該男疑似預謀犯案，砍殺林男後，立即搭乘車輛一路往南逃逸，警方已掌握犯嫌動向，派遣多組警力追查中。林男傷勢嚴重，傷口處以右半部居多，右手腳均有撕裂傷，8點半進開刀房手術，至今尚未脫離險境。

▲▼埋伏犯嫌持刀砍傷林男，林家門口仍可見大面血痕。（圖／記者許權毅翻攝、記者許權毅攝）



清水警分局說，歹徒持西瓜刀於被害人住宅前埋伏，今天一早趁林姓屋主車庫電動門開啟時，持刀朝林男、腳等部位連砍3刀，造成林男肢體多處刀傷，行兇後搭乘計程車逃離現場。詳細案發經過、動機仍待釐清。

案發後，林男家前斜坡留下大片鮮血，量多到往低窪處流，畫面相當驚悚。有目擊民眾說，當下聽到淒慘尖叫聲，出來看見林男身上有大量鮮血，事後附近鄰居幫忙調閱監視器，發現埋伏男子拿出至少30多公分長的刀械砍人，隨後丟棄在附近，馬上搭車落跑。

▲▼林男遭砍到鮮血狂流，傷勢相當嚴重。（圖／記者許權毅翻攝）

