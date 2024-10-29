北馬東馬攜手合作　台東婦女藉試管嬰兒在地順利生子

▲台東婦女藉試管嬰兒在地順利生子。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東人工輔助生殖大突破，藉由台北、台東馬偕雙方醫療接力合作試管嬰兒療程，為高齡產婦順利產下一名女嬰。台東馬偕婦產科醫師李晟令表示，40歲江女士，結婚二年未順利懷孕，夫妻經評估及諮詢，決定接受北馬東馬兩院合作試管嬰兒療程。江女士在台東馬偕李晟令門診，進行檢驗、打排卵針及卵泡監測、申請試管嬰兒補助，取卵及胚胎植入再至台北馬偕醫師李冠昇門診，透過兩院合作，大幅降低舟車勞頓之苦。

在二個月前，江女士於妊娠38週多入院催生，順利生下一健康女寶寶。江女士今天回李晟令醫師門診，並分享好孕小禮，感謝李晟令及李冠昇醫師的通力合作，平安好孕又順產！江女士表示之前曾嘗試吃中藥及排卵藥許久都沒消息，想不到接受試管嬰兒療程，植入胚胎一次就懷孕，真是太開心了!

現代人結婚及生育年齡晚，女性年齡超過35歲懷孕就不容易，加上卵子庫存（AMH)此時也快速減少，這時間常需要試管嬰兒幫助懷孕。試管嬰兒是複雜度較高的人工生殖技術，又稱為體外受精，過程有刺激排卵、取卵手術、精卵結合、胚胎培養及胚胎植入。

能進行試管嬰兒的生殖中心都在西部及北部。身受不孕之苦的台東婦女都要千里迢迢奔波至西部、北部醫院及診所就醫，長時間、長距離且頻繁返診，且試管嬰兒也不一定一次成功，經常造成個案夫妻筋疲力盡，求孕之路實在艱辛。

但如今，過去遠地求子的艱苦，透過台東馬偕婦產科醫師李晟令，和台北馬偕生殖醫學中心醫師李冠昇合作，大部份治療都可先在台東完成，減少大家舟車往返時間，至今已協助二名台東婦女順利懷孕生產。

李晟令表示，以往接受人工生殖治療，每次試管嬰兒療程從經期開始都至少要二週，中間要經歷好幾次的舟車往返，為了求得一子，不論時間、金錢、心力都是極大考驗。現今有了台東-台北馬偕兩院合作模式，必是台東婦女的一大福音。

未來個案可先在台東馬偕醫院進行試管嬰兒的前置作業，包括：不孕評估、申請試管嬰兒補助、使用排卵藥物、定期超音波及抽血檢查等，經幾次的濾泡追蹤，等卵泡成熟後，再去台北馬偕取卵。取卵後待生殖中心培養胚胎並冷凍，而後再安排時間上台北一趟植入胚胎。植入後二週在台東確認懷孕後，就可安心在台東產檢至生產。

隨著晚婚趨勢及高齡才準備生育，需要試管嬰兒輔助生育婦女愈來愈多，江女士成功的案例給求子不易的台東婦女們帶來一道希望，在台東也可以輕鬆進行試管嬰兒。