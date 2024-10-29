▲台東縣關山鎮「豐泉社區」推動資源再利用獲得銀級認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮「豐泉社區」近年來極力推動資源的永續利用、舉行跳蚤市場推廣物盡其用的概念，豐碩成果獲得肯定並得到環保「銀級」的認證標章。社區民眾表示，推廣愛物惜物的最大收穫就是不會再亂買東西，而參加跳蚤市集也往往成為尋寶的意外樂趣之一。

豐泉社區規劃的「環保市集」持續推動2 年，從活動的進行及籌備都是發動社區志工群參與。志工表示，社會老人化的持續增長雖然活動力不如年輕族群，但發現其實現實生活中長輩們也常是推動各項工作的助力，持續與專注都是優點，而以前許多的能力卻都往往被忽略了。



志工蘇桂仙指出，社區希望透過參與共生實驗的行動來培養長者成為市集活動的幫手，不僅能夠增強他們的參與感，還能促進社區的互動與支持。藉由長者在市集中招呼、服務藉以和顧客互動，也能豐富他們的社交生活。

社區的阿公、阿嬤們利用跳蚤市集把家中用不到的二手物品，有些甚至還是未拆封的新品拿出來「擺攤」販賣；雖然定價不高但看見成交時那種喜悅卻是藏不住的，蘇桂仙說，資源的循環再利用和跳蚤市集的作法讓整個社區環境變漂亮，連帶也解決不亂買東西的壞習慣，讓家庭間減少摩擦的問題了。