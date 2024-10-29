天空舞集「尋找。尋見」　在大理石石雕前遇見愛與和平

▲天空舞集「尋找。尋見」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每個人終其一生都在不斷追求生命的意義及價值，天空舞集今年創作「尋找。尋見」，由一場戴著面具的幻劇開始，再進入一場自我探索及追求信仰的過程，將於11月2日晚在台東長老教會戶外廣場演出。

天空舞集團長蔡福松表示，會在教會演出的原因是此次創作，是以台東長老教會百年的歷史及建築特色為題材，在教會戶外一座天主教修士以破碎大理石所創作的石雕前展演，別具意義！台東市第一間教會承載著許多台東人的回憶，包括教堂的前身是日式佛堂，及教堂的建築為白冷會修士所建等，都在舞作中以說舞方式一一呈現，帶領大家重回百年時空，緬懷宣教足跡。

來到台東長老教會映入眼簾的就是這座由傅義與白冷會另一擅長創作的蘇德豐神父的共同創作，以大理石廢材拼接而成石雕。從外觀看，像是駝背、跛腳的人就近主耶穌。從內觀看，在陽光映照下，可看出很多人跳舞讚美的姿態。象徵不管是什麼人種、社會地位、是貧是富、是病是殘，皆可來向造物主來歌頌敬拜。天空舞集團長蔡福松表示:就是這份感動促成舞作的誕生，期待這份愛與和平可藉由舞作分享給更多人。

此次展演將帶來雙創作，《尋找》巴哈的臉-沉浸式劇場及《尋見》puh芛-台東教會百年創作，前者描述人的迷失及追求，後者則以東部教會歷史遇見宣教開拓者佳美腳蹤。

舞作巴哈的臉是天空舞集五年前作品，以周美君老師全巴哈的鋼琴曲而作，此次經典作品再現，勢必帶給觀眾心理及視覺上的震撼！而今年全新創作puh芛，台語是冒出新芽之意，代表百年老樹卻仍不斷展現新生命，全劇講的就是東部宣教由一顆小種子到綠樹成蔭的故事。

舞作中有呈現三個最早宣教的事蹟，最早來台東的國外宣教士(李庥)、台東最早的教會在石雨傘、台東市第一間教會是台東長老教會，用藝術的角度重新認識台東宣教歷史。

台東長老教會一百年開枝散葉成立了五間教會，為讓前人留下來的宣教精神繼續傳承下去，此次門票300元全數收入將捐作第五間分支的教會-豐谷教會建堂基金用。天空舞集期待拋磚引玉，除以舞蹈重現宣教足跡，也以實際行動支持宣教士這份愛的力量繼續薪傳下去。