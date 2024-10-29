被殺女房東身分曝！遭砍10多刀躺地噴血抽動　房客掐頸直到斷氣

▲房客張男持刀砍死女房東。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市中和區今(29日)上午9時許驚傳命案！房客張姓男子(67歲)因電費問題要求退租，與洪姓女房東(75歲)發生爭執，一氣之下持56公分長的掃刀狂刺10幾刀，再掐脖確定洪婦死亡後，才沐浴更衣投案，行徑相當兇殘，而洪婦正是前永和市長洪一平的妹妹。

初步調查，房東洪婦是前永和市長(改制前)洪一平的親妹妹，而張男在今年7月間帶著身心障礙的19歲兒子，以6000元承租位於中和區中山路二段的公寓3樓，入住後洪婦常因父子倆發出噪音不滿，還要求水電瓦斯費及網路費每月得多繳3000元，雙方因此時常發生爭執。

今早7時許，洪婦又拿著電費單要求張男平分，張男火大嗆「不想租了」，要求洪婦除了退還1萬5000元押金外，還要多給錢做補償，洪婦拒絕更辱罵「幹X娘」，雙方吵得不可開交，最後張男一氣之下，從房間拿出刀柄加上刀刃長達56公分的掃刀，朝洪婦頭、頸、背狂刺10多次，見洪婦倒臥血泊時身體還在抽動，張男又伸手掐脖，確定洪婦斷氣沒了動靜才放手。

犯案後張男將血跡斑斑的衣服脫掉，到浴室沐浴更衣後，在上午9時許騎單車到中和分局投案，目前警方鑑識小組已到現場採證，張男則在派出所製作筆錄，釐清事發經過及犯案動機，將依殺人罪移送新北地檢署偵辦。