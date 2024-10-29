才租3個月！中和男「拒平分電費」　猛揮10多刀砍死女房東

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子與女房東同住，不料入住後卻因房租增加問題，及電費、噪音問題時常發生爭吵，今（29日）上午9時許，2人又發生爭吵，男子要求退租補償遭拒，又被罵三字經，突然發狂，從房間內取出一把長約60公分的掃刀，朝女房東猛刺10多刀，女房東倒血泊中當場斃命；男子犯後還沐浴更衣、自行投案，警方目前還在偵訊釐清案情中。

▲張男持掃刀狂揮10多刀，刺殺女房東後清洗血衣自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，67歲張姓男子在7月間，帶著有身心障礙的19歲兒子，跟75歲洪姓女房東以每月6000元承租，在簽訂租賃契約後搬進洪婦中和區中山路二段巷內公寓3樓，3人同住，張男則與兒子住在主臥套房內，但入住後開始出現摩擦，洪婦常因父子發出噪音不滿，也為水電瓦斯費及網路費要求每月多繳3000元。

今上午7時許，洪女拿著電費單要求張男要平分，張男火大嗆「不想租了」，要求洪婦除了退還1萬5000元押金外，還要多給錢做補償，洪婦當然不從，直接辱罵他「幹X娘」，2人互罵越發激烈，張男怒不可抑衝到房內，拿出一把改裝過的60公分長掃刀，朝洪婦頭、頸及背部猛刺，當場倒血泊中斃命。

張男犯後將沾滿血跡的血衣脫掉，到浴室沐浴更衣後，上午9時許，騎單車到轄區中和分局投案，警方鑑識小組已到現場採證，張男則在派出所製作筆錄，將要釐清事發經過及犯案動機，將依殺人罪移送新北地檢署偵辦。