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快訊／女房東遭房客亂刀砍死　媳、孫悲痛趕抵殯儀館陪同相驗

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市中和區今（29）日上午發生一起命案，67歲張姓男子因電費糾紛與75歲洪姓女房東發生激烈爭執，張男竟持56公分長刀刺向女房東洪婦十多刀，並在其重傷倒地時，竟再掐頸直到斷氣在確認死亡後，騎腳踏到到派出所自首；晚間5時30分許，檢警到板橋殯儀館進行相驗，洪婦的媳婦、孫子悲痛到場，快步走入相驗室。

▲▼ 媳婦、孫子到殯儀館相驗　兩人面色凝重，快步走入相驗室。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 媳婦、孫子到殯儀館陪同相驗，兩人面色凝重，快步走入相驗室。（下圖同／記者陳以昇攝）

警方調查，張嫌今年7月以每月6千元租金，帶著19歲有身心障礙的兒子向洪姓房東承租位於中和區中山路二段的一間公寓三樓。然而，入住後，雙方不斷因水電費及噪音問題爭執不斷，洪婦多次要求張男增繳水電、瓦斯和網路費，大約3千元。今早7時許，洪婦拿著最新電費單要求分攤費用，雙方再度起衝突。

張男一氣之下，要求退還1萬5千元押金，甚至索取補償金，爭執間洪婦爆粗口辱罵激怒張嫌。張男隨即持掃刀瘋狂刺向洪婦，見其倒地後掐住其頸部，直到確認洪婦斷氣返回房內沐浴更衣，前往派出所自首。警方下午移送張嫌至地檢署，期間他被上手銬、腳鐐，面對記者提問時低頭不語，隨即被押上警車帶走。

晚間5時30分，檢警聯同法醫在板橋殯儀館進行死者遺體相驗，洪婦的媳婦和孫子悲痛到場，進入殯儀館內陪同相驗。

▲▼ 媳婦、孫子到殯儀館相驗　兩人面色凝重，快步走入相驗室。（圖／記者陳以昇攝）

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