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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨控大法官閹割立法院　憲政體制崩毀

▲▼大法官閹割立法院　憲政體制崩毀。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

憲法法庭在10月25日做出國會改革修法釋憲判決，包括聽取總統國情報告、聽取行政院官員報告與質詢、人事同意權、調查權及聽證會、藐視國會罪等5大項的國會改革法案，共17項違憲、4項部分違憲立即失效，15項合憲，9項部分合憲須修法，大法官的認定讓國會改革法案，幾乎形同實質違憲。

國民黨團28日上午由總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇暨黨籍立委，共同召開記者會，正告賴清的總統，國民黨團會持續為民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威之下，修改綠色法官要求的修法條文，國民黨團堅持已通過的法令。同時，國民黨團不歡迎賴清德總統到立法院進行國情報告，玷汙了立法院最後一塊民主聖堂。國民黨團會以民為本，堅守民主價值奮戰到底，無論未來要留多少汗水、吃多少苦，承受多少衝撞，國民黨團絕不屈服。

總召傅崐萁沉痛地表示，10月25日是台灣光復節，讓台灣所有軍民重回中華民國政府的懷抱，但此時此刻卻看到憲法法庭作出「113年憲判字第9號」，將1912年亞洲建立的第一個民主共和國－中華民國，打回到大清帝國王朝，也讓憲法法庭這群綠色大法官們現形，甘為東廠，閹割中華民國人民所擁有的權利，讓中華民國國會回到18世紀。

傅崐萁提到，英國國會在1689年就有聽證調查權，法國與美國在1789年也分別建立國會聽證調查權。二次戰後，包括日本、韓國、德國、義大利分別也從1948年、1949年，建立國會聽證調查權，讓國會有能、人民有權；舉凡國家重大政策、發展，政治是否廉明，以及社會發生重大案件，都能在國會進行聽證和調查，人民權利方能伸張。

傅崐萁表示，一個民主共和國該有的權利，卻在10月25日「113年憲判字第9號」正式將中華民國打回到滿清帝國。看看這群綠色無知、無顏、無恥、無能的大法官，將21世紀的中華民國，倒退到18世紀。現在的民主國家都能伸張民主，監督政府，讓所有貪贓枉法的舞弊案件，都能在國會現形，讓國家重大發展政策，人民都能監督，在國會伸張。

傅崐萁遺憾地說，21世紀的中華民國，竟然還有綠色大清帝國思維的大法官，將台灣變成世界民主之恥。傅崐萁再次強調，113年10月25日是中華民國「民主國恥日」，15位不知廉恥的大法官，把台灣打回到專制、帝制，成了賴皇登基日。

再看看綠色大法官做出「113年憲判字第8號」做出死刑釋憲判決，讓中華民國實質廢死，不再執行死刑，縱使要判死，還要舉出極惡之行，在一致的判決下。換句話說，未來在台灣這塊土地上，我們的同胞、婦孺、家人，要如何面對無止盡的暴力犯罪？因為不會判死，暴力犯罪將不斷發生。

傅崐萁強調，國民黨團絕對不會屈服，所有的黨籍立委即便在民進黨最大的暴力攻擊之下，捍衛堅守國會尊嚴。回顧上個會期，國民黨團立委堅守4次院會，捍衛了中華民國民主價值，三讀通過中華民國第一部國會的聽證調查法案。雖然今天被賴皇所豢養的綠色大法官閹割了國人所有權利，但是國民黨團會堅持民主價值奮戰到底，絕對不會屈服，更不會屈服在賴清德淫威之下，修改綠色法官要求的修法條文。國民黨團堅持已通過的法令，成為全世界民主國家「名勝古蹟」、「歷史奇觀」。

傅崐萁指出，大法官竟然將最基本、微薄的國會聽證調查權作出違憲判決，那就讓全世界看看，中華民國還有民有、民治、民享嗎？還是民主國家嗎？我們已經落後世界上多數民主國家兩個半世紀，更遠遠落後日本、韓國77年，這個是我們所在的台灣嗎？台灣將淪為世界民主國家的棄嬰、民主國家之恥。

傅崐萁說，民進黨不斷地運用國家資源洗人民的腦，發動網路攻擊、打壓在野黨和人民，國民黨雖然一無所有，有的是為人民伸張正義的志氣，國民黨團會堅持下去，奮戰到底。國民黨團對賴清德總統，洋洋得意稱願意到國會發表國情報告，國民黨團借用民進黨團柯建銘總召的一句話：「如果來到國會不做詢答的話，在家裡寫臉書、開直播就好，不需要到立法院進行政令宣導。」

國民黨團強調，賴清德是位無能、無知、無恥的總統，沒有資格到中華民國國會，玷汙這塊民主聖堂，國民黨團不歡迎賴清德到立法院進行國情報告。國民黨團會持續為民主價值奮戰到底，無論未來要留多少汗水、吃多少苦，承受多少衝撞，國民黨團會以民為本，奮戰到底，絕不屈服。

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