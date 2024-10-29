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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黃珊珊點名也收沈慶京政治獻金　國民黨：都有依法申報

▲國民黨號召支持者「挺原民、顧農民、保醫護」，主席朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，據週刊調查，民眾黨立委黃珊珊也涉收威京集團員工的人頭政治獻金。黃珊珊今（29日）對此發出聲明回應，過去選舉期間所收到的政治獻金，均依法如實申報，並稱中工也曾捐給藍綠14人與國民黨。國民黨則回應，相關政治獻金皆依法律規定辦理並申報。

民眾黨主席柯文哲日前遭聲請延長羈押禁見，北院預計31日下午2時開庭。周刊報導，北檢聲請延押柯的理由點出，任內舊屬尚未傳訊到案，可能是黃珊珊、台中市政顧問蔡壁如，且黃也涉收威京集團員工的人頭政治獻金。

黃珊珊則透過臉書回應，政治獻金有政治獻金法規範，公開上網、一切透明；經查，中工機械對各黨派候選人均有政治獻金。對於過去選舉期間所收到的政治獻金，均依法如實申報，對於每一筆政治獻金都心存感謝。

黃珊珊指出，經查，中工機械除107年選舉曾有政治獻金給游灝、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、黃珊珊、戴錫欽、林姿妙以外，在109年選舉中，亦有政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌及沈智慧之紀錄。同樣，任何個人捐款至政治獻金專戶，亦都如實公開申報，絕無任何不法。附帶圖片上顯示，國民黨於在2018年、2020年，分別收到50萬元。

國民黨稍早回應，政治獻金皆依「政治獻金法」等相關法律規定辦理並申報。

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