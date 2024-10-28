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口湖鄉反變電站自救會百人陳情　 張麗善籲能源署撤銷核發許可

▲雲林縣長張麗善也呼籲，無論是律師或陳情民眾，在司法沒有定讞前，都應該做無罪推論，不要無限上綱或羅織罪名，希望大家能夠更加理性。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣長張麗善也呼籲，無論是律師或陳情民眾，在司法沒有定讞前，都應該做無罪推論，不要無限上綱或羅織罪名，希望大家能夠更加理性。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導 

雲林縣口湖鄉反變電站自救會於今（28）日至縣府遞交陳情書，雲林縣長張麗善表示，對於上週五業者不顧民眾反對欲進場強行施工，雲林縣政府深表遺憾，呼籲經濟部能源署要求業者暫停施工，並撤銷核發許可。

縣長張麗善指出，謝厝升壓站爭議已超過2年，公部門基於依法行政的情況下，無法及時配合民眾訴求，她真的感到很遺憾，但縣府已不遺餘力尋求各種管道做解套，包括向能源署提出重新審查、撤銷升壓站籌設許可等，希望中央能夠體恤民意，讓鄉親不用再埋鍋造飯、面對風吹日曬的辛苦。

張麗善也呼籲，無論是律師或陳情民眾，在司法沒有定讞前，都應該做無罪推論，不要無限上綱或羅織罪名，希望大家能夠更加理性，雲林縣議會不是司法機關，應該讓整件事回歸專業，回歸正常司法案件審理程序，由司法人員判定。

雲林縣政府建設處代理處長鄭峯明補充說明，有關睿日光電股份有限公司在口湖謝厝寮興建升壓站，該案由經濟部能源署核准籌設計畫書，縣府會將陳情民眾意見轉請能源署妥為處理。雲林縣政府強調，縣府公務員皆依法行政，針對自救會的訴求表示予以尊重。口湖鄉反變電站自救會今日至縣府遞交陳情書，由於張麗善至議會出席總質詢，縣府由建設處工商行政科徐瑞甫科長出面代表接下陳情書。

►聽Podcast #我在案發現場

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