80歲失智嬤人離奇癱坐草叢廢車中　搜救警眼尖發現即時送醫

▲雲林一名失智婦人獨自離家消失數小時，搜救警員在空地其中一輛廢棄車中發現婦人竟癱坐在內，開門將其救出送醫。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局長平派出所日前有一位劉姓男子即匆匆報案，指出高齡80歲患有失智症的母親不見了，住宅附近均遍尋不著恐怕發生意外，求助警方協尋，警方立即成立協尋小組，依線索搜尋，數小時過後眼尖警員竟發現老婦坐在廢棄車輛後座相當虛弱，迅速將其送醫檢查，家屬感激萬分。

斗六警分局說明，長平派出所員警第一時間獲報後，立即通報分局成立緊急協尋小組，積極調閱老婦人住家附近監視器，過濾老婦出門時間及方向，並派遣警力於其住家周遭及可能去處進行搜尋，找了數小時都沒結果，長平所警員馬銘威、楊明發、楊明勲決定重新回到老婦人住家並沿其鮮少出入之後門逐步地毯式搜尋，穿過層層比人高的草叢後，竟在空地的其中一輛廢棄車輛上發現婦人。

▲失智老婦從先鮮少出入的後門離家，穿越層層草叢坐上空地中其中一輛廢棄車中，被細心警員發現救出。（圖／記者王悉宇翻攝）

員警見老婦躺在車子後座，趕緊將車門打開並大聲呼叫老婦，所幸老婦仍有意識，聽聞警方的呼叫有所回應，只是身體十分虛弱，向警方表示自己沒辦法離開車子，員警安撫老婦人「不用擔心，我來了」，並緊急通報救護車到場將老婦送醫檢查。

家屬得知警方尋獲老婦人時，終於放下心中的大石，並對於警方即時尋獲家中長輩深表感謝。斗六分局分局長黃念生表示，守護民眾安全、協助失蹤人口返家團圓，都是警察分內工作，民眾若發現有親屬疑似走失不知去向時，請立即報警，警方會盡力協助失蹤的民眾找到回家的路。

▲家屬得知警方尋獲老婦人時，終於放下心中的大石，並對於警方即時尋獲家中長輩深表感謝。（圖／記者王悉宇翻攝）