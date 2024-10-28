農糧署倡導智慧型設施農業　雲林有機溫室栽種引領潮流

▲農業部農糧署署長姚士源率農糧署一級主管今日南下探訪雲林縣莿桐鄉福田農產行新型溫室智慧型有機栽種。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

農業部農糧署署長姚士源、農糧署中區分署徐輝妃等一級主管今（28）日南下探訪雲林縣莿桐鄉福田農產行新型溫室智慧型有機栽種。因應氣候變遷，農糧署鼓勵農民投入智慧型設施栽作，推行提升社機農業生 產技術，促進農業發展，農糧署推動「設施型農業五年計畫」以達提升農業防災力、穩定蔬果供銷。

姚士源署長表示感謝行政院落實推行，至今已執行2千公頃，每位農民攜帶土地所有權狀至農會申請，便交由農糧署進行審核申請。並指出，溫室有助於有機作物產量提升，使得農民穩定收入，藉由智慧型機械化有效管控蔬菜品質，使用台灣設計「冷鏈真空預冷技術」減少農作損失，有效降低天災影響。

福田農產行負責人林春生說明，使用綠能溫室的栽種，除大大減少以往農作物損耗，之外更使利潤相對提升。溫室栽培有機短期葉菜，有機驗證面積已達6.1717公頃，導入生物防治、物理除蟲及冷鏈真空與包裝，把造白色鋼構溫室突破病蟲害及冬季生長遲緩問題，並研發行動士土壤蒸氣式消毒機有效降低病蟲害。

林春生強調，有機蔬菜的採收保存，溫度管控至關重要，故加入冷鏈真空技術係提升作物保存良率；另有機作物生產影響要素為有機肥，有機質使得土壤物理結構改變，植栽根部扎實，土壤碳封存有益活化土壤，使得作物生長良率升高、產量增加，現由莿桐鄉農會蔬菜產銷班第三班班員加入有機種植行列。

▲姚士源署長指出，溫室有助於有機作物產量提升，再藉由智慧型機械化有效管控蔬菜品質，使用「冷鏈真空預冷技術」減少農作損失，有效降低天災影響。（圖／記者王悉宇翻攝）