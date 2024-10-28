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2024第9屆世界盃木球錦標賽　國立土庫商工勇奪佳績

▲國立土庫商工木球隊表現優異，屢次於國內外比賽中獲得佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲國立土庫商工木球隊表現優異，屢次於國內外比賽中獲得佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導 

國立土庫商工木球隊表現優異，屢次於國內外比賽中獲得佳績。近日，該校木球隊學生於中國舉行的2024年第九屆世界盃木球錦標賽中再度創下佳績，為臺灣爭光，勇奪2金、1銀、1銅，充分展現了雲林學生的運動潛力與成績。

此屆賽事陳宥均在青少年女子組團體桿數賽中榮獲第一名，在混合雙人桿數賽中獲得第三名，並於個人桿數賽中排名第五。同時，蔡幸芳在社會女子組團體球道賽中獲得第二名，並在女子雙人球道賽中奪得第一名。校長吳星宏表示，國立土庫商工木球隊長期以來在林汶峰主任的指導與帶領下，不僅在國內賽事中多次奪冠，更多次代表國家參加新加坡、馬來西亞及烏干達等國際賽事，成績卓越，為國爭光。

▲國立土庫商工木球隊表現優異，屢次於國內外比賽中獲得佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲國立土庫商工木球隊表現優異，左一為女子雙人球道賽第一名蔡幸芳。（圖／記者王悉宇翻攝）

指導老師林汶峰主任表示，土庫商工的木球選手不僅在校內課業表現優異，畢業後也陸續錄取多所國內知名大學，證明了學校在體育及學業上的雙重培養策略取得了豐碩成果，此次能與世界賽事獲得佳績亦要感謝國家代表隊教練的帶領。而未來土庫商工將繼續努力，持續提升技術，期待在更多國際賽事中為校爭光。

▲國立土庫商工木球隊表現優異，屢次於國內外比賽中獲得佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲國立土庫商工木球隊表現優異，左三為青少年女子組第一名陳宥均，中間為國際木總理事長。（圖／記者王悉宇翻攝）

 

 

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