奪命瞬間！公車司機打瞌睡「整輛開進河裡」　俄乘客7死

▲公車墜入河裡，導致7名乘客死亡。（圖／翻攝telegram）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡發生恐怖事故，一名公車司機上班時打瞌睡，導致整輛公車失控衝撞，最終墜入河中，造成7人死亡，意外瞬間也被鏡頭拍下。

根據畫面，262號公車行駛在市區，轉彎之後卻突然失控，先後衝撞對向汽車與橋上護欄，最終車頭朝下、墜入莫伊卡河（Moika River）。目擊者們回憶，「一切都發生得很快」。

當時車上一共20名乘客，一些人從車頂逃生口被救出，一些人奇蹟似地自行逃脫，但仍有7人不幸身亡。44歲司機庫爾博諾夫（Rakhmatshukh Kurbonov）逃生後立刻被捕，接受刑事調查。

В Петербурге маршрутный автобус с десятками пассажиров рухнул в реку.

На видео - момент, когда это произошло.



Вот как?! pic.twitter.com/phM3rWjPiN — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 10, 2024

司機庫爾博諾夫出庭時，一度宣稱剎車失靈，但在承認疏忽致死罪名之後，本周被判6年有期徒刑，並且禁止駕駛2年半。與此同時，公車營運公司也被判定，嚴重違反安全規定。

警方在法庭上表示，被告筋疲力竭，「他處於疲勞狀態，反應與注意力都變差了，也危害了交通安全。」庫爾博諾夫的妻子向媒體表示，案發前一天，丈夫工作將近一整天，當天輪班之前，睡覺時間不到5小時。