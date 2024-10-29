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沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊！　行使緘默權卻狂讚柯文哲

威京集團主席沈慶京認為自己遭迫害，被羈押到腳都變色了，揚言交保後要拍Netflix影集控訴。

▲威京集團主席沈慶京認為自己遭迫害，被羈押到腳都變色了，揚言交保後要拍Netflix影集控訴。

圖文／鏡週刊

本刊調查，柯文哲至今否認交辦彭振聲違法圖利京華城，除強調他尊重專業，也拒絕說明金流，拖慢檢廉辦案的進度，沈慶京則行使緘默權，僅說自己在容積率案被前朝郝龍斌市長刁難，連560%都不保，後來柯依法讓他取得840%，他與柯之間清清白白卻被迫害，如今還被羈押到腳都變了色，得坐輪椅出庭。

曾出版《異想—京華城築夢十五年，終於天開》及《突圍》等書的沈慶京，日前出庭表示，若獲交保重獲自由，將砸重金拍攝自己在此案遭遇不公平的影集到Netlifx播放，讓世人公評。

儘管沈慶京仍憤憤不平，但朱亞虎已認罪坦承，是沈命他找7名員工當人頭行賄柯，也知道有以相同手法捐政治獻金給黃珊珊，彭振聲也供出是柯命他違法圖利京華城，加上掌管柯密帳的重要被告橘子潛逃日本未歸，為鞏固相關事證，柯與沈恐難逃遭延押的命運。

朱亞虎深受沈慶京重用並出任鼎越開發董事長，但他強調，自己是人頭，一切要沈慶京簽名才算數。（翻攝李天鐸軍事論壇臉書）

▲朱亞虎深受沈慶京重用並出任鼎越開發董事長，但他強調，自己是人頭，一切要沈慶京簽名才算數。（翻攝李天鐸軍事論壇臉書）

據了解，面對沈慶京行使緘默權，台北地檢署一度改派檢察官上場問訊，沈慶京雖大讚「你比之前那位檢察官好多了」口風依舊很緊，對行賄細節未交代，但案情對柯文哲及沈慶京仍極度不利，因為經過連月經查，沈慶京行賄應曉薇的金流已擴大至5,190萬元，專案小組也持續清查柯文哲金流。

沈慶京在2020年經一連串與柯文哲及黃珊珊密會，沈慶京確認京華城案不再卡關，2020年3月10日先由應曉薇與柯文哲召開便當會，當時黃珊珊也在場，柯向應承諾會處理京華城的容積率案，一週後、3月17日京華城便送出陳情書，要求確保560%容積率及12萬平方公尺（容積率678%），隨後柯即親自交辦都發局長黃景茂，但都發局上簽表示會涉及圖利，同年4月15日柯仍強行批示送交都委會研議，黃景茂日前應訊時已供出一切，因此在偵辦之初即獲以500萬元交保。

威京集團主席沈慶京遭羈押後行使緘默權，並反控被迫害，已遭聲請延長羈押二個月。（翻攝李天鐸軍事論壇臉書）

▲威京集團主席沈慶京遭羈押後行使緘默權，並反控被迫害，已遭聲請延長羈押二個月。（翻攝李天鐸軍事論壇臉書）

黃珊珊參與第一場便當會後，2021年4月21日柯2度與應曉薇舉行便當會，黃同樣出席，由應曉薇提出「儘速核准京華城都市計畫及重建案」，柯裁示由都發局擔任PM（Project Manager，專案經理）；同年8月10日，柯3度與應曉薇便當會，出席者除了3位副市長黃珊珊、彭振聲及蔡炳坤，還有已被列為被告的應曉薇助理吳順民。

本刊調查，京華城陳情案在2020年6月23日，由另一位被告、台北市都委會執行祕書邵秀珮與應曉薇見面後提出方案四：保底560%，並捨棄會涉圖利的允建樓地板面積12萬平方公尺案，改為自創智慧城市等名目給予容積獎勵20%，要讓不符《都更條例》的京華城案準用都更，容積率推升到672%，如此允建樓地板面積11萬餘平方公尺，接近沈慶京要求的12萬平方公尺，也可後續以容積移轉方式再增加3成至840%。

過程中，時任台北市副祕書長的李得全察覺有異，在公文批示不同意見，卻被無視，柯隨後親自指示彭振聲擔任此案都委會PM，於2021年9月9日第783次都委會，通過讓京華城容積率增加20%，從中把關守護正義的李得全日前作證已完整說明，彭振聲遭羈押後也坦承是柯親自交辦，要他接受並通過違法圖利京華城容積率的方案，他當時認為柯交辦是讓他「球員兼裁判」，由於彭另涉財產來源不明及關鍵疑點仍未說明，遭聲請延押2個月。


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