　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「橘子」Google雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

柯文哲曾由貼身帳房許芷瑜陪同出國，許常負責幫柯文哲收獻金。

▲柯文哲曾由貼身帳房許芷瑜陪同出國，許常負責幫柯文哲收獻金。

圖文／鏡週刊

柯文哲貼身帳房橘子許芷瑜在京華城貪汙案有關鍵角色，她8月29日潛逃日本後，10月25日遭台北地檢依洗錢及《政治獻金法》等罪通緝，護照廢止註銷，本刊調查，橘子除了陪柯文哲赴陶朱隱園與沈慶京會面，日前橘子的Google雲端行事曆已遭破解，上面也記載她2次以上陪柯赴威京集團總部拜會沈，並註明「亞虎來接」，橘子每次都搭柯的座車到集團地下停車場，再由朱亞虎下樓接應她與柯上樓。

本刊調查，沈慶京的心腹朱亞虎除認罪坦承行賄柯文哲外，也被查出2017年起即密集找蔡壁如喬京華城容積率，2020年更與沈慶京及柯文哲上午在市長室密會，下午就找黃珊珊洽談，黃後來還收取威京集團的人頭政治獻金。隨著黃及蔡壁如涉案程度升高，潛逃日本的許芷瑜也被指曾與柯多次赴威京總部密會沈慶京，都成為檢方向法院聲請延押柯的緣由。

許芷瑜綽號橘子，是柯文哲的貼身帳房，今年二月曾陪柯文哲騎單車。

▲許芷瑜綽號橘子，是柯文哲的貼身帳房，今年二月曾陪柯文哲騎單車。

隨著相關事證逐一解密，柯文哲的罪名也由原本的《貪汙治罪條例》圖利罪，升高為收賄罪，加上黃珊珊及蔡壁如也被朱亞虎咬出涉案，除黃疑收沈慶京假的政治獻金外，民眾黨的政治獻金專戶更有逾300筆可疑獻金，可能是沈化整為零的賄款，入帳後再由木可公司、新故鄉智庫協會或眾望基金會，洗錢移往柯與橘子許芷瑜管理的其他帳戶或處所，這部分也有待追查。

柯文哲與橘子許芷瑜曾到威京集團總部密訪沈慶京至少2次，相關辦公室於8月28日遭搜索。

▲柯文哲與橘子許芷瑜曾到威京集團總部密訪沈慶京至少2次，相關辦公室於8月28日遭搜索。

知情人士指出，今年3月間，橘子先接到柯文哲指令將現金交給柯的帳房李文宗並將她身邊的400萬元現金保管好，不久後，橘子在今年5月間即與李文宗交接款項，不久後奉柯文哲命令出境赴日本，原她已遠離現在風暴圈，但橘子突然在今年8月27日回國，巧合的是，當天台北市議員應曉薇緊急赴台中國際機場要飛香港，應因為已被境管，遭留署後帶回廉政署，檢廉8月28日緊急對應曉薇及沈慶京等人發動大規模搜索，隔日將應曉薇及沈慶京等人聲請羈禁見獲准。

應曉薇與沈慶京8月29日凌晨被聲請羈押後，確定京華城案真的開始辦了，柯文哲再度下令要橘子出境，她火速在早上近5點上網訂購機票，由於當時橘子的貼身帳房角色尚未浮現，檢廉並未將她境管，天一亮，橘子立即趕赴場，從報到、通關到登機，橘子均未被阻攔，日前已遭列被告通緝，護照將被註銷。


更多鏡週刊報導
【封面故事】黃珊珊密會沈慶京未避嫌收獻金　柯文哲涉收賄新金流曝光
【柯收賄新金流3】沈慶京行使緘默權卻狂讚柯　嗆檢：要拍Netflix反擊
【柯收賄新金流4】捲京華城案涉收沈慶京獻金　黃珊珊回應了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉
涉收沈慶京獻金！黃珊珊反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過
黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情
快訊／大谷首打席保送、弗里曼又開轟！道奇2比0洋基
康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝
沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊！　行使緘默權卻狂讚柯文哲
柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝
癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬堅持急救理由曝　醫嘆：人間地獄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過

柯文哲「橘子」Google雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊！　行使緘默權卻狂讚柯文哲

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信民進黨「擁抱中華民國」！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

陳吉仲列超思案被告！黃國昌「哇一聲」：北檢終於醒來啦

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過

柯文哲「橘子」Google雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊！　行使緘默權卻狂讚柯文哲

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信民進黨「擁抱中華民國」！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

陳吉仲列超思案被告！黃國昌「哇一聲」：北檢終於醒來啦

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

綠高官2招　掏空台鹽11億

「牛頭帆」馮淬帆定居台灣40年　「華仔馮哥躲起來」還原黑道片場搶人

送你去大阪過聖誕！到日本環球影城看30米耶誕樹、魔法城堡燈光秀

康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

讚人妻同事像媽媽、情人、妻子3合1　他瞎扯寫給老婆下場曝光

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過

全日空偶像化色色？正妹俊男空服員辦感謝祭　日網友批噁心

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

烏軍戰場遭遇北韓部隊　美：沒有新的武器使用限制

17歲少女被逼吃素！營養不良「體重剩28kg」　父母怕被告謊報她年齡

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

公務員被逼買單18K餐費又扛罪！　監察院糾正羅東鎮公所

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

柯文哲收押近2個月　鍾沛君看「外觀變化」：他心裡素質很強

更多熱門

相關新聞

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！

黃子佼今年4月遭「K小姐」指控曾在2006年以拍藝術照為由性侵得逞，導致她陷入重度憂鬱症4個月，本刊從處分書得知，地檢署除了並未從黃子佼收藏影像中發現符合K小姐所述裸露胸部之相關畫面，且從案發當年到2019年為止，健保署並無查到婦產科及其他就醫紀錄，因此高等檢察署今年10月駁回再議聲請。

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

關鍵字：

鏡週刊柯文哲京華城黃珊珊沈慶京許芷瑜

讀者迴響

熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面