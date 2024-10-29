柯文哲「橘子」Google雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

▲柯文哲曾由貼身帳房許芷瑜陪同出國，許常負責幫柯文哲收獻金。



圖文／鏡週刊

柯文哲貼身帳房橘子許芷瑜在京華城貪汙案有關鍵角色，她8月29日潛逃日本後，10月25日遭台北地檢依洗錢及《政治獻金法》等罪通緝，護照廢止註銷，本刊調查，橘子除了陪柯文哲赴陶朱隱園與沈慶京會面，日前橘子的Google雲端行事曆已遭破解，上面也記載她2次以上陪柯赴威京集團總部拜會沈，並註明「亞虎來接」，橘子每次都搭柯的座車到集團地下停車場，再由朱亞虎下樓接應她與柯上樓。

本刊調查，沈慶京的心腹朱亞虎除認罪坦承行賄柯文哲外，也被查出2017年起即密集找蔡壁如喬京華城容積率，2020年更與沈慶京及柯文哲上午在市長室密會，下午就找黃珊珊洽談，黃後來還收取威京集團的人頭政治獻金。隨著黃及蔡壁如涉案程度升高，潛逃日本的許芷瑜也被指曾與柯多次赴威京總部密會沈慶京，都成為檢方向法院聲請延押柯的緣由。

▲許芷瑜綽號橘子，是柯文哲的貼身帳房，今年二月曾陪柯文哲騎單車。

隨著相關事證逐一解密，柯文哲的罪名也由原本的《貪汙治罪條例》圖利罪，升高為收賄罪，加上黃珊珊及蔡壁如也被朱亞虎咬出涉案，除黃疑收沈慶京假的政治獻金外，民眾黨的政治獻金專戶更有逾300筆可疑獻金，可能是沈化整為零的賄款，入帳後再由木可公司、新故鄉智庫協會或眾望基金會，洗錢移往柯與橘子許芷瑜管理的其他帳戶或處所，這部分也有待追查。

▲柯文哲與橘子許芷瑜曾到威京集團總部密訪沈慶京至少2次，相關辦公室於8月28日遭搜索。

知情人士指出，今年3月間，橘子先接到柯文哲指令將現金交給柯的帳房李文宗並將她身邊的400萬元現金保管好，不久後，橘子在今年5月間即與李文宗交接款項，不久後奉柯文哲命令出境赴日本，原她已遠離現在風暴圈，但橘子突然在今年8月27日回國，巧合的是，當天台北市議員應曉薇緊急赴台中國際機場要飛香港，應因為已被境管，遭留署後帶回廉政署，檢廉8月28日緊急對應曉薇及沈慶京等人發動大規模搜索，隔日將應曉薇及沈慶京等人聲請羈禁見獲准。

應曉薇與沈慶京8月29日凌晨被聲請羈押後，確定京華城案真的開始辦了，柯文哲再度下令要橘子出境，她火速在早上近5點上網訂購機票，由於當時橘子的貼身帳房角色尚未浮現，檢廉並未將她境管，天一亮，橘子立即趕赴場，從報到、通關到登機，橘子均未被阻攔，日前已遭列被告通緝，護照將被註銷。



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