涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過

▲立委黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

檢廉偵辦京華城容積率弊案，日前聲請延長羈押禁見民眾黨主席柯文哲，北院預計31日下午2時開庭。《鏡週刊》29日報導，北檢聲請延押柯的理由點出，任內舊屬尚未傳訊到案，可能是民眾黨立委黃珊珊、台中市政顧問蔡壁如，且黃也涉收威京集團員工的人頭政治獻金。對此，黃珊珊稍早發布聲明，強調中工也曾捐給14人與國民黨。

針對《鏡週刊》報導涉收沈慶京獻金，黃珊珊29日一早發布聲明表示，政治獻金有《政治獻金法》規範，公開上網、一切透明；經查，中工機械對各黨派候選人均有政治獻金，對於過去選舉期間所收到的政治獻金，均依法如實申報，對於每一筆政治獻金都心存感謝。

黃珊珊聲明指出，中工機械除了2018年選舉，曾有政治獻金給游灝、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、黃珊珊、戴錫欽、林姿妙以外，在2020年選舉中，也有政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌及沈智慧紀錄，「同樣，任何個人捐款至政治獻金專戶，也都如實公開申報，絕無任何不法」。

黃珊珊說，副市長任內身兼府會總連絡人，負責議員質詢事項及座談會，但非本人業管事務均交由各局處分工依職權後續處理，有關議員座談會提案均有會議記錄、相關局處官員列席當場回應，市府公務員後續依法行政，不容扭曲。

▼民眾黨立委黃珊珊被質疑收中工政治獻金，黃反擊這14人與國民黨也曾收過。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）