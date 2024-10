爆威廉王子、凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：大眾會很吃驚

圖文/鏡週刊

英國前橄欖球球星、安妮公主的女婿麥克汀達爾(Mike Tindall)近日出版新書,在書中提到英國威廉王子(Prince William)及其妻子凱特王妃(Kate Middleton),直言如果大眾能看到夫妻倆私下的模樣,一定會對他們的平易近人和幽默風趣大感吃驚。

汀達爾是安妮公主女兒扎拉(Zara Tindall)的丈夫,與主持人艾力克斯佩恩(Alex Payne)長期錄製Podcast節目《好、壞與橄欖球》(The Good, The Bad & The Rugby),近日兩人共同出版新書《好、壞與橄欖球:揭露版》(The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed),分享他眼中的英國王室。

2023年9月,汀達爾的Podcast節目播出特別一集,邀來婆婆安妮公主、威廉王子和凱特王妃在溫莎城堡對談。汀達爾在新書中回憶那次錄製的過程,他說:「如果大眾能看到未經剪輯的版本,一定會大吃一驚,因為他們表現得非常真誠、投入且有趣。」會打破人們對王室的刻板印象。

▲麥克汀達爾(左起)、安妮公主、威廉王子、凱特王妃2023年在溫莎堡錄製Podcast節目。(翻攝X)

那次節目中,汀達爾稱威廉和凱特都非常有競爭力,甚至戲稱他們像影集《六人行》中無法容忍失敗的「莫妮卡」,夫妻互打桌球總是打上幾個小時,雙方拚搏僵持不下。那時候凱特說,她不覺得自己那麼有好勝心,笑稱和威廉從來沒打完過一整場網球比賽,兩人始終互不相讓,最終變成一場心理對決。

當時凱特也談到3個孩子——喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子都在接觸不同的運動,因為每個孩子性格迥異,不同運動能展現出的特質也大不相同,所以她非常期待孩子們未來的成長。威廉則認為,運動有助於讓孩子們學習如何面對勝負,而對建立良好的人際關係和成長特別重要。

此外,汀達爾2011年和扎拉結婚,成為王室的一員,他在書中寫道:「結婚後加入王室對我來說其實並不困難,他們總是對我友善,而我也對他們一樣。」他指出,王室生活並不像外界想像的那樣奢華,王室成員的日常不像影集《唐頓莊園》演的那樣有正式的宴會,反倒是相當親民,例如他回憶起與已故女王伊麗莎白二世一起看賽馬、一起在蘇格蘭野餐、在電視機前共度悠閒時光,女生前的生活,比大家想像中更隨性,而他對女王總是充滿敬畏,形容她是「就像是全世界的祖母」。

