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爆威廉王子、凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：大眾會很吃驚

威廉王子（右）和凱特王妃（左）形象很好。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國前橄欖球球星、安妮公主的女婿麥克汀達爾（Mike Tindall）近日出版新書，在書中提到英國威廉王子（Prince William）及其妻子凱特王妃（Kate Middleton），直言如果大眾能看到夫妻倆私下的模樣，一定會對他們的平易近人和幽默風趣大感吃驚。

汀達爾是安妮公主女兒扎拉（Zara Tindall）的丈夫，與主持人艾力克斯佩恩（Alex Payne）長期錄製Podcast節目《好、壞與橄欖球》（The Good, The Bad & The Rugby），近日兩人共同出版新書《好、壞與橄欖球：揭露版》（The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed），分享他眼中的英國王室。

2023年9月，汀達爾的Podcast節目播出特別一集，邀來婆婆安妮公主、威廉王子和凱特王妃在溫莎城堡對談。汀達爾在新書中回憶那次錄製的過程，他說：「如果大眾能看到未經剪輯的版本，一定會大吃一驚，因為他們表現得非常真誠、投入且有趣。」會打破人們對王室的刻板印象。

麥克汀達爾（左起）、安妮公主、威廉王子、凱特王妃2023年在溫莎堡錄製Podcast節目。（翻攝X）

▲麥克汀達爾（左起）、安妮公主、威廉王子、凱特王妃2023年在溫莎堡錄製Podcast節目。（翻攝X）

那次節目中，汀達爾稱威廉和凱特都非常有競爭力，甚至戲稱他們像影集《六人行》中無法容忍失敗的「莫妮卡」，夫妻互打桌球總是打上幾個小時，雙方拚搏僵持不下。那時候凱特說，她不覺得自己那麼有好勝心，笑稱和威廉從來沒打完過一整場網球比賽，兩人始終互不相讓，最終變成一場心理對決。

當時凱特也談到3個孩子——喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子都在接觸不同的運動，因為每個孩子性格迥異，不同運動能展現出的特質也大不相同，所以她非常期待孩子們未來的成長。威廉則認為，運動有助於讓孩子們學習如何面對勝負，而對建立良好的人際關係和成長特別重要。

此外，汀達爾2011年和扎拉結婚，成為王室的一員，他在書中寫道：「結婚後加入王室對我來說其實並不困難，他們總是對我友善，而我也對他們一樣。」他指出，王室生活並不像外界想像的那樣奢華，王室成員的日常不像影集《唐頓莊園》演的那樣有正式的宴會，反倒是相當親民，例如他回憶起與已故女王伊麗莎白二世一起看賽馬、一起在蘇格蘭野餐、在電視機前共度悠閒時光，女生前的生活，比大家想像中更隨性，而他對女王總是充滿敬畏，形容她是「就像是全世界的祖母」。

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