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各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

▲▼各國最新預測路徑出爐。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲各國最新預測路徑出爐，粉專形容萬箭穿心。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風進逼，氣象粉專指出，各國最新路徑預報，「暫時是萬箭穿心，大多共識從花東登陸」，周四到周五颱風影響機率高，因是中大型颱風，台灣陸地很難躲過，東部、恆春風雨一定有。氣象署表示，康芮估周四深夜到周五清晨從台東一帶登陸，暴風圈籠罩全台。另周四和周五上午部分地區可能依風雨停班停課。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各國最新的康芮路徑預報，暫時是萬箭穿心，大多共識是從花東登陸，起碼以目前的資料看，周四到周五颱風影響的機率是蠻高的。

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粉專指出，颱風路徑當然還有調整的空間，部分模式有預報更西的走向，甚至巴士海峽通過，這都在誤差範圍內，路徑關鍵期還沒到，實際走勢還要再看，有點拖，但秋颱就是這麼難報。

不過即便路徑再有變動，台灣可能難逃影響，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為依氣象署預期，康芮最接近台灣的時候，強度可以來到中颱上限，又是中大型颱風，因此對台灣陸地影響很難躲掉，除非颱風最後真的離的很遠才會沒事，最起碼，東部、恆春的風雨一定會有，各地沿海的強風也會蠻可觀，還是可以先預做準備。

▲▼康芮颱風對台灣威脅大。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風對台灣威脅大。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員黃恩鴻則表示，康芮颱風路徑朝西北西前進，預計周四深夜到周五清晨從台東一帶登陸，周五上午颱風中心將通過中央山脈進入台灣海峽北上，周四和周五是影響最明顯時刻，預計明天下午到晚間發布海警，周三上午發佈陸警，由於康芮颱風暴風半徑達280公里，周四深夜到周五上午可能全台都籠罩在暴風圈內。

至於風雨最大區域，黃恩鴻說明，周三會有颱風外圍環流影響，降雨以迎風面北部、東半部為主；周四整個東半部首當其衝，雨勢明顯增強，其他地區降雨也增加，有局部短暫陣雨出現，沿海各地風力也很強；周五上午颱風中心通過中央山脈，中南部將有明顯雨勢，下半天颱風進入台灣海峽後北上遠離，中南部風雨減弱明顯。

針對周四或周五這兩天是否可能有颱風假，黃恩鴻表示，若依照目前最新路徑，北部、東半部周四機會高，東半部雨勢最明顯，將有豪雨等級以上降雨，各地沿海風力強；中南部則是周五上午風雨比較明顯，不過是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

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