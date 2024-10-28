憲法法庭恐解散在野黨？　羅智強：乾脆修憲讓賴清德登基當皇帝

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭日前就國會改革法案釋憲案作出判決，使《立法院職權行使法》中，關於人事同意權行使的爭議暫時告一段落，但名嘴黃揚明卻說，這次的釋憲文暗藏陷阱，在野黨如果不處理大法官人事同意權，就是違憲政黨，而憲法法庭就會把在野黨全部解散。國民黨立委羅智強今（28日）受訪表示，搞政黨解散太麻煩了，民進黨乾脆修憲讓賴清德總統登基當皇帝。

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

對「解散在野黨」成為坊間討論，羅智強表示，民進黨在釋憲後，似乎覺得大法官已經替綠營沒收了立法院，態度不可一世，尾巴翹了起來，相當高傲。他要提醒民進黨，民主最重要的是權力制衡，2024年總統大選時，賴清德僅獲約40%選票，立院席次沒過半，代表人民不希望重演過去一黨獨大的情形。

羅智強表示，民進黨利用大法官侵犯立法院、侵犯憲法，人民都會看在眼裡，一個傲慢的政黨會得到來自人民的反擊。

羅智強表示，民進黨過去把大法官當鬼牌藏了8年，這一次把鬼牌一次打出來，同時也看到大法官的自甘墮落，甘為權力的附庸，權力的鷹犬，這次民進黨自以為勝利，但是要當心會帶來反效果，大法官這次打壓立法權的計謀不會得逞，反而只會讓在野更團結。

