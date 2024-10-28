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「總統國情報告即問即答」違憲　黃暐瀚不意外：問題不在釋憲在修憲

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭宣判國會改革釋憲案。（圖／翻攝司法院網頁）

記者郭運興／台北報導

司法院憲法法庭25日針對《立法院職權行使法》、《刑法》等國會改革修法爭議作出判決，多數條文被大法官判為違憲，且即日起失效。對此，媒體人黃暐瀚今（28日）表示，其中「總統立院國情報告」，針對「即問即答」違憲這個結果，他毫不意外，2012年民進黨就曾邀請馬前總統，國民黨當時回應「違憲」。他認為，問題不在釋憲，在修憲，如果希望總統能夠直接受國會監督，應該展開「修憲」，而不是去爭執大法官「釋憲」。

黃暐瀚表示，上週五憲法法庭針對「國會改革法案」做出釋憲，藍綠兩樣情，稱讚、謾罵大法官的網友都有，各自對立。其中「總統立院國情報告」部分，針對「即問即答」違憲的這個結果，他毫不意外，因為他過去長期以來論述這個議題，就是根據憲法增修條文「第三條、第四條」的基礎「政院有責報告、立院有權質詢」，這樣的「權責關係」，並未發生在「國會與總統」上。

黃暐瀚再指，2012年，民進黨邀請馬前總統到立院「即問即答」，國民黨回應「違憲」。2015年，馬前總統希望針對馬習會到立院報告，民進黨再次提出「即問即答」，立法院長王金平說「質詢總統，就是違憲」。

黃暐瀚認為，所以，現在立院修法要求總統「定期報告」、「即問即答」，以現在這部憲法來看，違憲不是很正常的事嗎？

最後，黃暐瀚強調，重點不在「釋憲」，重點在「修憲」。如果希望總統能夠直接接受國會的監督，應該立刻展開「修憲」，而不是去爭執大法官為什麼這樣「釋憲」。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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