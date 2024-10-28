釋憲後續推國會改革修法？　傅崐萁嗆：讓綠色法官成為灰燼

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革修法釋憲案25日結果出爐，憲法法庭宣判，含聽取總統國情報告、行使人事同意權、調查權、聽證權、藐視國會罪等條文，幾乎都違憲。國民黨團總召傅崐萁今（28日）召開記者會時強調絕不屈服、奮戰到底，記者詢問要如何奮戰到底，是否會繼續推動立院職權行使法的修法？傅崐萁則說，把這些綠色東廠法官丟到歷史灰燼，讓他們成為教科書上民主教育之恥。

▲傅崐萁帶領黨籍立委針對閹割立法權的釋憲案召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

傅崐萁今日率領一眾藍委於立法院召開記者會，痛批總統賴清德讓中華民國打回大清帝國，憲法法庭這些綠色大法官終於現形，完全甘為東廠閹割中華民國人民權利，讓國會重回18世紀，並堅稱國民黨絕不屈服，會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下。

傅崐萁也說，國民黨會堅持原則奮戰到底，對於總統賴清德得意洋洋的表示要來國情報告，國民黨嚴正表達，套用民進黨總召柯建銘所說過的，不詢答的話在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導！不歡迎無知、無恥的總統來報告。不管未來流多少汗、吃多少苦、多少撞擊，國民黨都會以民為本，堅持民主價值，奮戰到底絕不屈服，為中華民國2300萬人加油。

記者會後詢問，奮戰到底的意思是否為繼續推動國會職權修法？傅崐萁回應，威權霸權專制都強壓在人民身上，國民黨會堅持民主價值，對不適任大法官，堅持人民賦予權利，把這些綠色東廠法官丟到歷史灰燼，讓他們成為教科書上民主教育之恥，讓子孫都記得他們的名字，「他們就是民主之恥！」

