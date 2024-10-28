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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋憲後續推國會改革修法？　傅崐萁嗆：讓綠色法官成為灰燼

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革修法釋憲案25日結果出爐，憲法法庭宣判，含聽取總統國情報告、行使人事同意權、調查權、聽證權、藐視國會罪等條文，幾乎都違憲。國民黨團總召傅崐萁今（28日）召開記者會時強調絕不屈服、奮戰到底，記者詢問要如何奮戰到底，是否會繼續推動立院職權行使法的修法？傅崐萁則說，把這些綠色東廠法官丟到歷史灰燼，讓他們成為教科書上民主教育之恥。

▲▼立院國民黨團總召傅崐萁帶領黨籍立委針對閹割立法權的釋憲案召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲傅崐萁帶領黨籍立委針對閹割立法權的釋憲案召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

傅崐萁今日率領一眾藍委於立法院召開記者會，痛批總統賴清德讓中華民國打回大清帝國，憲法法庭這些綠色大法官終於現形，完全甘為東廠閹割中華民國人民權利，讓國會重回18世紀，並堅稱國民黨絕不屈服，會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下。

傅崐萁也說，國民黨會堅持原則奮戰到底，對於總統賴清德得意洋洋的表示要來國情報告，國民黨嚴正表達，套用民進黨總召柯建銘所說過的，不詢答的話在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導！不歡迎無知、無恥的總統來報告。不管未來流多少汗、吃多少苦、多少撞擊，國民黨都會以民為本，堅持民主價值，奮戰到底絕不屈服，為中華民國2300萬人加油。

記者會後詢問，奮戰到底的意思是否為繼續推動國會職權修法？傅崐萁回應，威權霸權專制都強壓在人民身上，國民黨會堅持民主價值，對不適任大法官，堅持人民賦予權利，把這些綠色東廠法官丟到歷史灰燼，讓他們成為教科書上民主教育之恥，讓子孫都記得他們的名字，「他們就是民主之恥！」
 

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