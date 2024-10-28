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超狂阿嬤「跳傘慶90歲生日」！1萬英尺高空躍下　一家4代全到了

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 曼恩在90歲生日當天挑戰高空跳傘。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密蘇里州90歲阿嬤曼恩（Eleanor Mann）在生日當天從1萬英尺（3048公尺）高空跳傘慶生，從子女到曾孫子女都到場為她加油，而她挑戰成功後還笑稱，「當你在上面的時候，感覺離天堂很近」。

《紐約郵報》報導，曼恩第一次跳傘是在70歲生日當天，當時她非常享受，因此決定若能活到90歲就要再跳一次，「我只是覺得這很有趣，我很喜歡，從空中飄下來之前的感覺太棒了。」

時隔20年，曼恩在90歲生日這天完成再跳一次的心願，從1萬英尺高空跳下，而她的子女、孫子女和曾孫子女三代都在地面見證。曼恩對此表示，「很高興他們如此愛我，願意花時間開這麼遠的車來陪我，我真的很感激」。

曼恩此次跳傘與「奧扎克跳傘中心」（Ozarks Skydive Center）合作，負責人沃爾福德（Bryan Wolford）表示，看到長者勇敢挑戰極限是種特別的體驗，「能和90歲長者共享這樣的經歷，真的很美妙」。且曼恩並非他們年紀最大的客戶，過去也曾和96歲長者一起跳傘。

根據金氏世界紀錄，目前最年長跳傘紀錄保持人為德州的布拉什克（Alfred "Al" Blaschke），去年11月以106歲高齡完成跳傘，當時就連州長艾伯特（Greg Abbott）都到場見證歷史性時刻。

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