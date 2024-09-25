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社會 社會焦點 保障人權

博流量不要命！外籍男台鐵車庫趴趴走　爬疾駛火車自拍險撞山洞

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

國外一名極限運動玩家在IG上擁有11.4萬粉絲，經常分享攀爬各國建物的危險影片，其中竟有他騎著單車悠閒參觀台鐵七堵機務段的畫面，還與友人大膽爬上疾駛的火車上方，引發熱論。鐵路警察局回應，目前正釐清案情及嫌疑人身分，將依法偵辦。

▲▼ 國外極限運動玩家闖入台鐵機務段、爬上火車車頂。（圖／翻攝自IG）

▲國外網紅闖入台鐵機務段、爬上火車車頂。（圖／翻攝自IG）

從IG上可以看見，男子經常飛到各個國家遊玩，並分享攀上超高建築物的景色，而台灣101、台鐵也成為他的挑戰成就之一，今年4月曾PO出一段爬上台鐵車廂的畫面，而當時火車正在行駛，他卻在沒有任何防護措施的前提下，大膽爬上車頂，直直站挺拍攝影片，進山洞前也絲毫不慌不忙，壓低身子順利通過，整個過程讓人看得心驚膽跳。

本月12日，男子又PO出一段自己在台鐵某處機務段趴趴走的影片，只見他宛如將禁止外人出入的車庫當成自家廚房，悠閒騎單車閒晃，參觀停放的各式車廂。

▲▼ 國外極限運動玩家闖入台鐵機務段、爬上火車車頂。（圖／翻攝自IG）

對此，台鐵回應，爬上火車一案發生在4月17日，有十分瀑布的民眾目擊到4826次車頂有人，撥打1933通報，值班站長與車長獲報後在抵達十分站時，前往查看發現並無相關人員，隨後列車行駛在望古=嶺腳路線時，車長發現一黑衣人士，當下先行通報十分站，並在抵達嶺腳站後由司機員及車長檢查車廂，再次確認人員不在車頂，由於列車設備皆正常無異狀，不影響行車。

機務段遭闖部分，經確認該處為七堵機務段車輛保養車庫，已針對違法擅自侵入機關內部提出告訴，目前路警單位已至段內調閱相關監視影像，釐清此人何時及於何處侵入。公司再次呼籲，鐵路沿線及各車輛保養處所均屬危險處所，希請民眾不要擅自侵入，以維自身及行車安全。

鐵路警察局表示，男子擅闖七堵調車場列車維修車庫15、16股間，及台鐵平溪支線大華至十分站間攀爬區間車廂拍攝影片，目前正調閱相關監視器，釐清案情及嫌疑人身份，全案將依違反刑法第306條第1項「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者」，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，以及刑法第185條第1項「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者」，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，積極偵辦。

呼籲民眾不得侵入鐵路非供公眾通行之建築或攀登車廂影響公眾安全等危險行為，以免違法受罰。

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