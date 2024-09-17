降落傘打不開！　英攝影師「一邊跳傘一邊拍片」當場墜亡

▲英國一名攝影師在拍攝跳傘畫面時身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國達勒姆郡（Durham County）發生悲劇意外，46歲攝影師康威爾（Sam Cornwell）為了拍片，一邊跳傘一邊捕捉另一名跳傘運動員的身影，未料他自己的降落傘竟然嚴重故障，最終不幸墜落身亡。

BBC與鏡報等外媒報導，今年4月28日，康威爾受僱拍攝跳傘影片，在彼得利（Peterlee）近郊的肖頓機場（Shotton Airfield）工作時，卻不幸喪生。附近監視器拍到，他從高空重摔在一棟建築物的屋頂，稍後被宣告當場不治。

在本周的預審聽證會上，調查人員指出，死者的降落傘主傘打開後扭曲變形，無法正常使用，備用傘也無法正確打開，目前原因依然不明。

▲康威爾被宣告當場不治。（圖／GoFundMe）



當局仍在尋求分析死者的GoPro、高度表，以及當天使用的各式跳傘設備，以利進一步釐清肇因，同時也認為必須有陪審團出席，因此完整開庭審理被延遲到明年1月。

負責跳傘活動的「高空跳傘公司」（Sky-High Skydiving）發布聲明表示，「對於失去一位親密朋友、同事以及跳傘家庭的一員，我們深感悲痛。」