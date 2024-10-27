嘉市府團隊參訪台灣設計展　黃偉哲介紹台南紡織歷史

▲嘉義市長黃敏惠率其市政團隊參訪台灣設計展主場區之一的西市場，台南市長黃偉哲親自到場歡迎，並致贈台南400紀念酒及設計展貴賓禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣設計展在台南登場，26日開幕聯合週邊活動吸引逾30萬人次前往，27日嘉義市長黃敏惠率其市政團隊參訪主場區之一的西市場，台南市長黃偉哲親自到場歡迎，並致贈台南400紀念酒及設計展貴賓禮，隨後則由副市長葉澤山陪同嘉市團隊參觀。

黃偉哲表示，兩大展場之一的西市場自1905年設立，俗稱「大菜市」，11月10日設計展結束後，攤商就會進駐，它是一個活的古蹟，接下來也會繼續活躍於市民的記憶中。希望民眾逛完設計展後到周邊吃喝逛買，從中了解台南豐厚的城市文化底蘊。設計展活動精采可期、展覽內容十分豐富，請大家繼續期待接下來兩週的各式活動。

文化局指出，本次策展主題「是台南，當是未來」，不僅著眼於城市悠長的歷史底蘊，在台南400年之際，讓眾人再次聚焦台灣的起點——台南，進而看見台南包容、智慧、韌性及永續的城市特質及多元多維的價值信念，並以設計導入城市治理，串起跨世代、跨產業、跨領域、跨文化的紮根力量，回望過去、展望未來！

文化局說明，主展場之一的西市場，聚焦在台南的吃與穿主題，策展團隊實際走訪台南物產產區與多間充滿能量的台南在地紡織企業，將其田野調查成果，透過《踅台南‧造市場》及《踅 se̍h西市》、《西門布市》等展覽與觀展眾分享。同時，在整個街區中，配合以「開市西市場」為主題的環境馬戲、劇場導覽、環境舞蹈、大排舞等活動，此次歷經修復後首次重新面世的西市場，宛若重返過去「大菜市」的繁盛興隆。

2024台灣設計展主展區：台南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫；衛星展區：321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、台南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場；設計食堂：淺草多功能中心。