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響應佛定放生日　台南覺行弘法協會救生放生

▲台南市覺行弘法協會，為遵奉佛陀慈悲利生教導，以及感念南無觀世音菩薩救度眾生大悲恩德，27日舉辦救生放生活動，恭誦《金剛瑜伽圓滿法》、燃燈供佛及放生儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市覺行弘法協會，為遵奉佛陀慈悲利生教導，以及感念南無觀世音菩薩救度眾生大悲恩德，27日舉辦救生放生活動，恭誦《金剛瑜伽圓滿法》、燃燈供佛及蚯蚓放生儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

10月29日為「佛定放生日」，每年接近這天期間，遍布全球的佛弟子全球響應，各地紛紛舉辦放生活動，台南市覺行弘法協會，為遵奉佛陀慈悲利生教導，以及感念南無觀世音菩薩救度眾生大悲恩德，27日舉辦救生放生活動，恭誦《金剛瑜伽圓滿法》、燃燈供佛及放生儀式，梵唄妙音響徹虛空。

▲台南市覺行弘法協會，為遵奉佛陀慈悲利生教導，以及感念南無觀世音菩薩救度眾生大悲恩德，27日舉辦救生放生活動，恭誦《金剛瑜伽圓滿法》、燃燈供佛及放生儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「佛定放生日」起源於2009年的10月29日，被各大教派肯定為始祖報身佛多杰羌佛真身降世的南無第三世多杰羌佛，在做了殊勝的佛事後，當天帶領弟子們就地放生，並規定這個日子為放生日。之後佛教弟子們就將這個日子稱為「佛定放生日」。這一天，要就近、就地自行舉行放生活動。

▲台南市覺行弘法協會，為遵奉佛陀慈悲利生教導，以及感念南無觀世音菩薩救度眾生大悲恩德，27日舉辦救生放生活動，恭誦《金剛瑜伽圓滿法》、燃燈供佛及放生儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

覺行弘法協會強調，佛陀告訴世人一切眾生都具有佛性，都是我們的親人，所以當眾生有危難的時候，我們要去救度他們。該會說，此次放生物種便是從釣具店搶救下來，隨緣採購即將淪為魚餌面臨死亡的「蚯蚓」，並將牠們放到有機耕作的農田改善土讓，讓蚯蚓回歸適合其生長大地，貢獻其生命價值，也符合環保放生的價值。

▲台南市覺行弘法協會，為遵奉佛陀慈悲利生教導，以及感念南無觀世音菩薩救度眾生大悲恩德，27日舉辦救生放生活動，恭誦《金剛瑜伽圓滿法》、燃燈供佛及放生儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

覺行弘法協會表示，「諸功德中，放生第一。」 今日放生法會為放生物種授三皈依、唱誦佛號，懺悔罪業，皈依過程莊嚴殊勝，氣氛吉祥，祈願為物種們植入學佛修行種子，永斷六道生死輪迴，也為自己滅罪消愆，積累福善。

▲台南市覺行弘法協會，為遵奉佛陀慈悲利生教導，以及感念南無觀世音菩薩救度眾生大悲恩德，27日舉辦救生放生活動，恭誦《金剛瑜伽圓滿法》、燃燈供佛及放生儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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