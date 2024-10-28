談婚事「媽媽一見岳母容貌」震驚大叫　準新郎傻了！千人吵翻

▲雙方家長談婚事，未來岳母身分太驚人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

奇妙的緣分！一名26歲男網友透露，女友小2歲，日前約雙方家長吃飯談婚事，不料媽媽一見未來岳母就大叫，詢問對方是否是「楊老師」，原來竟是原PO國小愛慕的老師。飯局上，媽媽還爆料，原PO以前每天回家都說要娶楊老師，而正牌女友也笑虧，娶到老師的女兒了。

一名男網友在Dcard以「我八歲就抱過我岳母」為標題表示，他與女友預計明年結婚，交往期間他都有與未來岳父岳母聯絡，「但就一直對岳母有一個陌生的熟悉」，原PO並沒有多想，認為或許是長輩比較親切的關係。

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直到最近雙方家長要見面談婚事，約了一場正式飯局，原PO說，媽媽見到未來親家後，「整個大叫說...請問妳是楊老師嗎？」原PO補充，未來岳母現場有複姓，因此他才沒發現。

真相大白，原PO也反應過來直呼，「我的老天鵝，岳母是我國小安親班的英文老師！」印象他才國小二年級，「退回去算那時候，楊老師aka我的岳母應該才26歲，沒想到18年後竟然以這個方式重逢！」

吃飯時，媽媽頻頻打趣原PO，說小時候每天回家都說要跟楊老師結婚，且還很喜歡抱老師。原PO也尷尬解釋，小時候就是單純又天真，如今回到現實，這段緣分實在太神奇，「我老婆竟然還說我很好運沒娶到老師，是娶到老師的女兒。」

底下引來3千多名網友笑虧，「這什麼奇妙緣分」、「女兒長的跟老師年輕時候一樣吧」、「你老婆跟你岳母一起掉到水裡，你要救哪個」、「喜歡的類型沒變」、「楊老師很早生耶」、「那個年代，我媽媽也是21歲就生了」、「好奇楊老師認出後說了什麼」。但也有人質疑真實性，「看起來就是創，不用認真」、「創的啦，不用太認真」。