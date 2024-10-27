求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

▲原PO的女性朋友開出很高的條件。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人為了早日找到伴侶，就會請人幫忙介紹對象，不過近日就有男網友發文表示，他覺得有些女生很沒有自知之明，明明自身條件也不是非常好，但卻很嚴格，要求男生身高180公分、收入百萬元以上。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「為什麼很多女生都沒有自知之明」為標題發文，提到他因為工作和科系的關係，接觸到許多高薪男性，於是他身邊就有一些單身女性朋友會請他幫忙介紹對象。然而，他發現這些女性朋友的眼光往往高於自身條件，像是會要求男性身高要175公分或180公分以上，年收入則要達到百萬以上。

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原PO認為，雖然他身邊大多數的男性朋友的確有百萬收入，但以整體社會來說，能有這麼高收入的男性並不多，若再加上身高條件，可能還要再淘汰掉一半的男性；反觀這些提要求的女生，收入和外表都沒有非常好。因此原PO才會覺得，就算他幫忙介紹身邊男生，這些女生也配不上，每次看到這麼離譜的條件，都覺得女生自我感覺良好的比例很高。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有自知之明的女生不會來找你介紹，倖存者偏差」、「我遇到的情況剛好跟你相反耶，身邊長得不怎樣，收入也不怎樣的男孩子眼光特高。只能說沒自知之明的人蠻多的，不分男女」、「主動徵友的女生條件都很敢開，反倒是那些佛系的母胎單身女，很多都蠻優質的，而且要求也不會太離譜」、「明明矮，每個要求都要180以上」。