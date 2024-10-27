結婚費用「一人出一半」很小氣？　女友不開心：男生多出才有擔當

▲原PO和女友因為結婚費用的問題鬧得有點不開心。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

兩個人結婚，費用應該要由誰負擔？近日有男網友發文透露，他和女友論及婚嫁，然而兩人卻因為結婚費用的問題鬧得有點不開心，因為他主張兩人應該平均分攤花費，但女友則覺得男生應該要多出一點才有擔當，大家覺得誰的說法比較合理？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「結婚花費一人出一半，這樣會很過分嗎」為標題發文，提到他和女友已經交往5年，近期正討論結婚的相關事宜。他們都是普通的上班族，經濟狀況雖不算富裕，但也不至於無法負擔結婚的費用。因此，他提議與女友平分婚禮的開銷，這樣任何一方都不會有過重的負擔。

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然而，女友對此提議感到有些不滿，她認為男方在婚禮開銷上應該多出一點，這樣才能顯現出男方的「擔當」。她還表示，若一人出一半，會讓她在親友面前難以交代。

不過原PO直言，他並不覺得這個提議有什麼問題，尤其是現今社會都在強調平等，而費用平分也是一種公平的表現。只是，因為女友的好友說他不值得嫁，所以他也好奇，自己的想法真的太過分了嗎？是他太現實？大家會覺得這種男生很小氣嗎？還是支持兩人應該分攤費用？

貼文曝光後，多數網友都認為，只要雙方達成共識即可，「什麼樣的分法都有，大家怎麼分也不重要，重要的是你跟你的另一半，只要雙方都可以接受，沒有什麼過分不過分」、「這種事情沒有什麼標準答案，你們兩人能達成共識就好。現在的問題，是你了解女友的想法後，還要不要跟她結婚」、「如果想法（觀念）不一致，還是不要勉強，婚後問題會更多。另外，兩人出多少，沒有一定的答案，並不是一定一人一半才叫做公平，應該是看兩人想法或經濟狀況，兩人達成共識就好」。

也有網友表示，「看你們賺多少來分擔吧！我賺比另一半多就是在共同花費上，我出比較多這樣～如果什麼都要一半，她會沒存款，我不想這樣」、「還是你們不要辦婚禮了？你把原來預算花在結婚上的錢，全部匯給她，當作是之後懷孕生產的預備金」、「先說婚宴是誰想要辦的？如果是你們兩個都想辦，那平分很合理，如果只有某一方想辦，那想辦的那方出全額我覺得很合理」。