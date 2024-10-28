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騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴　國民法官審理

▲新北狠母移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲簡姓女子涉嫌殺害2名女兒，被依殺人重罪提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

新北市簡姓女子疑因與夫家相處不睦，7月初帶著還在念2名還在念小學的女兒到新店碧潭，以幫忙拍照為由，騙小姊妹下水，然後狠心放手看小姊妹溺斃，事後還一度回到事發現場，台北地檢署調查後，28日依殺人等罪起訴簡女，全案將交由台北地院國民法官庭審理。

據了解，34歲簡姓女子與丈夫結婚11年，過去都住在大陸湖南省，2023年帶著1對小女兒回台灣，與夫家公婆同住，平時丈夫外出工作，在家帶小孩的簡女疑因生活習慣等問題，曾與公婆發生摩擦，認為遭到刁難而心生不平。

7月2日上午8時許，簡女與家人發生口角後，便帶著2個女兒搭計程車前往碧潭，並用「媽媽幫妳們拍照」為由，牽著2個女兒下水，接著放手看著孩子被水沖走，簡女隨後跳入水中，不久後又獨自游回岸邊。

3日下午4時許，簡女再度嘗試走到事發地點附近，於晚間自行走到碧潭派出所報案，簡女被依殺人等罪嫌移送台北地檢署，檢察官以有逃亡、滅證之虞等理由，向法院聲押禁見獲准，小姊妹的遺體經尋獲後，相驗身上均無明顯外傷，研判是生前落水溺斃。

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