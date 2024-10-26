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父親走在路上被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

大陸一名女網友上網吐苦水，日前父親走在路上被車撞，身體無礙卻被她的母親責怪都是她不結婚害的。（示意圖非當事人／photoAC）

▲大陸一名女網友上網吐苦水，日前父親走在路上被車撞，身體無礙卻被她的母親責怪都是她不結婚害的。（示意圖非當事人／photoAC）

圖文／CTWANT

現代社會越來越多不婚族，但家中長輩大多不樂見。最近有一名女子上網吐苦水，她的父親走在路上被車撞，對方也願意負全責，慶幸的是她的父親檢查後身體無礙。怎料，事後她的母親卻把責任歸咎於她，稱她不婚害父親精神恍惚才出意外，讓她感到無奈。

大陸一名微博主轉發一名女網友因不婚被母親針對的故事，一名女子匿名表示，日前她的父親下雨天時走在路上，遇到一對夫妻因為過彎沒減速加上視線模糊，直接從父親身後撞上來，對方也願意負全責；所幸她的父親送醫做檢查後身體沒異樣，連骨裂都沒有。

原本女子以為父親被車撞和肇事者已經談好，她的母親卻突然把父親出車禍的原因怪在她身上，都因為她沒結婚，「因為妳沒結婚，妳父親精神不振，整天唉聲嘆氣，心情不好所以精神恍惚」才會被車撞，總而言之都怪她沒有結婚。面對長輩出事就把責任怪到她沒結婚頭上，女子也著實感到很無助。

貼文一出底下湧入許多網友開玩笑，「難怪我最近不順原來是因為妳沒結婚」、「難道我沒上研究所是因為妳沒結婚」、「那妳要跟妳媽媽說要小心點了」，還有人打趣說，「妳該打電話給對方，說不用賠錢了自己要負全責」。有過來人心有戚戚焉說，「我爸得癌症我爸說是我不結婚害的，真的無法溝通」。

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