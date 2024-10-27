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男友要把床「借給其他女生睡」她很介意！兩派戰翻：怎一堆人沒差

▲床,床單,家具,棉被,睡覺。（示意圖／Pexels）

▲男友要把床借給其他女生睡。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

另一半的床，能接受被其他人躺過嗎？女網友發文表示，因為弟弟女友的妹妹到男友家過夜，所以就要借睡男友的床，她得知後非常在意，但男友又覺得無所謂，因此她就不知道該如何再與對方談談。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友同意讓其他女生上床」為標題發文，提到男友平時習慣在自己的店裡過夜，近日因為剛好休假，所以打算回家休息。不過男友回家後，卻得知弟弟女友的妹妹到家中作客，所以要把他的床借給弟弟女友的妹妹睡覺。

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原PO表示，她知道這件事之後，非常在意，所以就問男友，是否可以讓弟弟睡在男友房間？弟弟女友、妹妹則睡在弟弟房間？可是男友並未把這個提議告訴家裡的人，因為他覺得床給誰睡都無所謂，且弟弟女友不想跟弟弟分開睡。

只是原PO仍認為，那畢竟是男友的床，首先是妹妹不會幫忙洗床單，其次是男友之後回家睡覺，也不會有時間洗，因此她仍為此糾結不已，實在不知道該如何再與對方談談。

▲▼床上吃東西。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，部分網友認為，「你要跟他談什麼？他那張床的主權嗎」、「我還以為這男的有多爛，結果是你太歡」、「關你什麼屁事？還要經過你同意」、「我以為是上床，結果是上床，不是哥們，你會不會想太多了」、「還以為是跟男友一起睡，結果是睡他的床而已，睡床是會怎樣？懷孕嗎」。

也有網友表示，「我也懂，大家幹嘛一直說不是那個上床就沒差？那是男友的床欸，到時候上面就會留下其他女生的氣味跟頭髮。我不行！我真的不行」、「怎麼一堆人覺得沒差？是有這麼沒邊界感嗎？而且我覺得87%不會換床單，會直接繼續睡」、「你也把你的床借給其他男人睡，看你男友作何感想」、「大家都能接受自己的床給關係如此遙遠的陌生人睡嗎？頂多到弟弟的女朋友這層還能接受吧」。話題引發討論。

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