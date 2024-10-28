轟鍾佳濱「格局小」找民進黨側翼列席　黃國昌：看不起林濁水？

▲立法院司法法制委員會邀請立法院祕書長周萬來(右)與副秘書長張裕榮(左)報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法釋憲結果出爐，立法院司法法制委員會28日邀請立法院祕書長周萬來報告並備質詢，而司改會常務董事林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和也列席分享對於釋憲結果的看法。民眾黨總召黃國昌結束質詢時批評，身為召委的民進黨立委鍾佳濱卻邀來側翼律師，有格局就應找不同立場的人來，為什麼不找前立委林濁水，「他是看不起林濁水嗎？」

林俊宏於司法法制委員會分享，這次釋憲案的判決，細看它的原則依據，跟過去對大法官憲法的理解沒有差距太大。因為有人說有變更看法，但舉例來說，主文一特別提到審查原則是公開透明，這個一直都有被討論建立；主文二關於總統國情報告，大法官的原則也是清楚的權力分立，各機關分權制衡，沒有誰上誰下，這樣的內容也是從過去都有看到，這不是新的標準；往下的部分如調查權、質詢權、聽證權等，這些內容跟過去標準都是相同，這次判決運用的原則都是運用過去標準，當然有些有補充，但審理原則跟過去全然一致。

李荃和則指出，大法官解釋或憲法判決有解釋路徑之爭，也就是要形式還是功能取向，這兩個路徑不能說有衝突或誰優誰劣，應該是不同情境有不同使用，而這次判決兩個都有使用到，若憲法比較明確規定的，例如人事同意權行使或國情報告，那就採形式路徑論述；比如調查權、聽證權等就是功能路徑，這帶來的啟發就是未來想要修正法條，其實也可以有這樣的觀點，憲法是不是對相關有討論、認定，再搭配大法官對不同條文的法律效果。

▲律師李荃和。（圖／記者李毓康攝）

對於林俊宏、李荃和能列席，黃國昌受訪時批評，鍾佳濱找兩個民進黨的側翼來列席，奇怪了，那怎麼不找林濁水來？他是看不起林濁水嗎？還是林濁水對於國會改革的研究不夠深入？鍾佳濱他專門找那種在整個憲法法庭過程當中，幫民進黨負責洗地的律師來，基於禮貌，他剛剛質詢是沒有多說什麼，但是他覺得鍾佳濱這種作為真的把自己的格局做小了，要有格局，一點的話，不同立場的人一起找來。

對於周萬來報告備詢，黃國昌也說，這次委員會「司馬昭之心路人皆知」，而他特別利用質詢的時間，要幫周萬來抱屈，在整個釋憲的過程當中，民進黨的立委透過言語霸凌，甚至還對他進行肢體的暴力攻擊，現在釋憲，大法官都不認為在立法程序上有違憲的問題，民進黨這些立委是不是欠周萬來一個道歉？



▲立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）