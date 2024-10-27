自曝無法回答陳佩琪1封簡訊　黃國昌再爆：柯文哲曾稱「可被犧牲」

▲陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

北檢日前聲請對民眾黨主席柯文哲延長羈押禁見，北院預計31日下午2時開庭。民眾黨27日舉辦聲援活動，柯文哲妻子陳佩琪默默到場相挺，立院民眾黨團總召黃國昌提及，陳佩琪前陣子傳訊息詢問，外界都說柯文哲罪證確鑿，那為什麼還要繼續羈押？此外黃也透露，柯曾說自己可被犧牲、民眾黨不能被犧牲，他則回應柯「我們都不允許你被犧牲」。

民眾黨27日下午1時30分在中正紀念堂旁邊舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，現場安排裝置藝術表達訴求，包括「賴清德蘭牆」、「行人地獄區」、「黨檢媒三惡鬼」、「黑白判官—受害家屬的痛與淚」；此外柯文哲胞妹柯美蘭於下午2時抵達舞台後方，陳佩琪則在下午2時35分左右從大門走入活動會場，陳坐在舞台前方聆聽黨公職致詞時，還不斷低頭拭淚。

壓軸為黃國昌致詞，黃國昌表示，今天要聲援的絕對不僅只是柯文哲個人與民眾黨，站出來是要挽救台灣的民主政治、挽救這塊土地，不可以繼續被總統賴清德所領導的新綠色威權踐踏傷害。

▲黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

黃國昌回憶道，1991年自己還是高中生時，大家稱隔壁的中正紀念堂為「中正廟」，當時陸續有許多公民、學生運動對抗當時的威權獨裁，沒想到過了30幾年，賴清德政府卻只為政治利益、要消滅內心最擔心的一股力量，8月30日清晨衝到民眾黨中央黨部、柯文哲住家與辦公室翻箱倒櫃，柯則在9月5日被羈押，但「一路搜到今天，你們搜到什麼東西？如果搜到什麼東西，為什麼現在不敢起訴柯文哲？你們在等什麼？」

黃國昌透露，10月25日醒來時收到陳佩琪的簡訊，陳詢問說，如果要辦京華城圖利，外界不是說罪證確鑿、給20％容積獎勵是違法的，「那既然罪證確鑿，請問為什麼要繼續押？」外界說柯文哲違背職務收受貪污，但該搜的都搜了，什麼都沒搜到，結果現在的搞法是押人取供。

當黃國昌說出陳佩琪簡訊時，只見陳佩琪坐在台下擦淚，黃國昌則強調，看到陳佩琪發來的訊息，自己心裡真的很難過，因為他從18歲開始讀法律至今，「我為什麼連陳佩琪的問題，我都沒辦法回答？我問我自己，我為什麼無法回答這個問題？」

此外，黃國昌也爆料，柯文哲被無保請回的那幾天，柯跟他說「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」，自己則告訴柯文哲「我們大家都不允許柯文哲被犧牲」，「今天我們如果放手讓柯文哲被犧牲，明後天又是誰面對這個獨裁、專制，忘了自己從哪裡來、怎麼當上總統的人？」

黃國昌強調，民眾黨與台灣人民「一寸都不會讓」，面對這個專制獨裁政府，「我們只有戰鬥、戰鬥、戰鬥！」接下來的路會很辛苦，這場戰役會很漫長，但希望台灣變得更好，並高喊「賴清德放人」、「我們要奪回屬於自己國家的行動絕對不會停止，在這條道路上，我要在此懇請大家手牽手、團結在一起，一起把這個國家贏回來！」