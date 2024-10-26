推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案25日作出判決，包含國情報告即問即答、藐視國會、調查權、聽證權等條文，大多被宣告違憲。國民黨表示將繼續推憲法訴訟法修法，讓之後釋憲案不再嚴重脫離民意，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（26日）說，在挽救司法公信力、貫徹憲法監督制衡的工作上，民眾黨一定會勇敢努力推出相關改革法案。

針對民進黨說要討論新的國會改革法案，黃國昌說，那就看民進黨提出來的版本是什麼，「現在最大問題是，台灣作為一個民主法治的國家，我們國會的調查權被民進黨組成的綠色大法官徹底閹割，請問民進黨要推出來的國會改革法案是什麼？還符合過去民進黨1、20年來對國會改革所高舉的理想嗎？還符合過去不斷在推動國會改革、希望建立國會聽證調查制度的有識之士，心裡面所想的國會改革嗎？」

黃國昌指出，現在最重要的問題是，憲法法庭認為行政官員到國會公然說謊不可以處罰，如果行政官員到國會公開說謊處罰的話就是違憲，這是哪門子民主憲政、民主法治？

「我們的憲法法庭想要建立的憲法價值，難不成是要幫行政官員在國會裡公然說謊找到免死金牌嗎？」黃國昌直言，這樣憲法法庭的判決相信絕大多數台灣人民絕對不會認同，「接下來可能要被改革的，恐怕是由民進黨所組成的這群綠色大法官們」。

黃國昌說，7名大法官在卸任前夕，對台灣的民主憲政、國會調查權，做出這種災難性的判決，這絕對是一個不負責任的做法，「闖了這麼大的禍，然後甩身就走了，留下來要收拾爛攤子，是接下來所有台灣人民以及下一代要去承受面對的」。

至於國民黨立委翁曉玲表示要再提新的國會改革案，黃國昌說，對於國會改革相關的法案，民眾黨不會畏懼綠色大法官所設下的障礙，會繼續往前推進、邁進，做為國會一份子捍衛的不僅是國會的尊嚴，也是在捍衛國會如何要有效扮演監督制衡的角色，怎麼會容許行政官員甚至相關被提名人，在國會審議過程中為所欲為、甚至公然撒謊都沒有關係，相信絕大多數台灣人民也沒有辦法理解。

媒體追問，是否有在討論憲法訴訟法修法？黃國昌說，針對有關憲法訴訟或司法改革，自從賴清德上台後，他的政權對於台灣的法所造成的傷害非常非常嚴重，「台灣的司法改革本來就是蔡政府執政8年台灣人民最不滿意的重點之一，結果賴清德上台後，雪上加霜」。

黃國昌說，要怎麼挽救司法在台灣人民心目中的公信力，要怎麼讓台灣的司法真正能保護被害人、貫徹憲法監督制衡的角色，而不讓少數沒有民意基礎的大法官恣意配合民進黨的黨意，癱瘓民主憲政下監督制衡的機制，在這個工作上，民眾黨一定會勇敢努力推出相關改革法案。