黃國昌批國會改革幾乎全違憲　周萬來嘆：確實過大限縮立法權

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案遭大法官判決多數違憲，立法院司法及法制委員會今（28日）邀請立法院秘書長周萬來報告。民眾黨立委黃國昌質詢時詢問對於釋憲結果看法，周萬來坦言，若撇開秘書長角度，自己認為法庭裡確實對立法權有過大的限縮，讓黃國昌感嘆，「我很怕你在國會殿堂裡說的大實話，成為被攻擊的標的，甚至又遭到暴力攻擊」；國民黨立委林思銘質詢時也批，大法官們風骨蕩然無存，徹底向立法權打巴掌。

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

周萬來今列席司委會「國會行使職權之困境與未來」專題報告並備詢。周萬來在報告中指出，基於行政幕僚立場，在憲法法庭一一三年憲判字第九號判決出爐後，各黨團及立委若認為未來仍有採取修法的必要，會配合處理相關行政支援工作。

▲周萬來備詢。（圖／記者李毓康攝）

林思銘質詢時首先表示，這些大法官風骨蕩然無存，徹底向立法權打巴掌，根本是總統賴清德的打手，雖然部分合憲，但跟廢死判決一樣，實質上認為國會應該具備的監督制衡武器全都廢除了，不具備專業學術？還是刻意護航執政黨？真的都很遺憾。

此外林思銘也問到總統國情報告，周萬來回應，總統可以自行決定要不要來立法院報告，但還是需要立法院同意與否，此時林思銘打斷周，再度砲轟，總統變成大總統了嗎？符合責任政治嗎？都躲在幕僚後就好了？很遺憾大法官居然做出這樣的解釋，完全向執政黨靠攏的綠友友；民進黨總是說國民黨黑箱不討論，但想問問，當時主張程序違法、號召青鳥的這些人，是否要向秘書長、社會都道歉？讓國會更有武器的國會改革法案被說成踐踏行政權；對於反質詢部分，憲法判決認為部分合憲，但也很遺憾看到官員被質詢時，還是可以向立委提問，秘書長認為這樣的判決對嗎？

周萬來答詢表示，他恢復到原來的條文，針對反質詢的解釋，可能會構成備詢的人的語氣，可能只剩下禮儀爭執，林思銘則批，秘書長是不是覺得釋憲結果助長了官員氣焰？因為官員備詢時本來就不該反問立委啊！

