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梅蘭妮亞驚喜現身！川普造勢喊「重現美國夢」　賀錦麗搖擺州催票

▲▼ 川普在紐約造勢，梅蘭妮雅、馬斯克到場支持。（圖／路透）

▲ 川普在紐約造勢，夫人梅蘭妮亞驚喜現身。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選倒數9天，共和黨候選人川普27日在家鄉紐約的麥迪遜廣場花園舉行集會，承諾當選後重現「美國夢」榮景，妻子梅蘭妮亞驚喜現身站台，億萬富豪馬斯克也在台下為他助陣；民主黨賀錦麗則在關鍵搖擺州賓州造勢，誓言贏得選戰。

綜合CNN及BBC等外媒，川普27日在紐約造勢晚會上承諾「重現美國夢」，讓美國城市安全、美麗且乾淨，並教育孩子們「永遠尊重我們偉大的美國國旗」。他也承諾「以前所未有的程度」投資邊境，作為「美國優先」政策的一環。

川普還提到，賦予個人持槍權利的《憲法第二修正案》正「受到圍剿」，當他詢問眾人是否願意放棄槍枝，台下人群高喊，「不要！」他也號召支持者擊敗賀錦麗的「激進左翼議程」，讓他取得沒有操縱空間的絕對優勢。

▲▼ 川普在紐約造勢，梅蘭妮雅、馬斯克到場支持。（圖／路透）

▲ 馬斯克也到場力挺川普。（圖／路透）

梅蘭妮亞驚喜現身當晚的活動，在丈夫登場前向選民介紹川普，「幾世代以來，這座城市培養美國最無畏的領導人，他們改變世界發展，紐約和美國需要找回這種魔力」，「讓我們把握這一刻，為明天創造一些什麼，創造我們應得的未來」，「現在請歡迎我們下一位指揮官，我的丈夫，川普總統」。

梅蘭妮亞在川普卸任後作風低調，今年總統競選期間僅在公開場合露面幾次，除了她本月出版的回憶錄宣傳活動以外，這是她首度在集會上公開發表談話。

▲▼ 賀錦麗在搖擺州賓州費城造勢。（圖／路透）

▲ 賀錦麗在搖擺州賓州費城造勢。（圖／路透）

另一方面，賀錦麗27日在賓州費城北部舉行造勢，向支持者信心喊話，「距離我們這輩子最重要的選舉還剩9天，我們知道這將是一場激烈的選戰，但請大家放心，我們會贏！」

她在近幾周的每場造勢上都反覆強調，這場選舉是「我們對國家的2種截然不同願景」之間的選擇，批評川普的選戰是「自私的報復」，而她和支持者則致力為所有美國人創造更美好未來，「我們有機會翻開新的一頁，終結過去10年川普帶來的恐懼與分裂」。

賀錦麗在集會前曾到訪費城西部一間以非裔為主的教堂及理髮廳，突顯費城在她的競選戰略中有多重要。她在費城動員民主黨人的能力將是拿下賓州的關鍵，可能決定重要的選舉人票。費城市長帕克（Cherelle Parker）當晚也到場助陣，提及2016年川普勝選，呼籲更多居民站出來投票。

現場支持者也表示，他們感受到身為搖擺州選民的責任重大，60歲選民艾克森（Brenda Exon）說道，「費城的故事就是美國的故事，這就是我們奮鬥的原因，不希望被川普奪走」。

▼ 賀錦麗向選民信心喊話，承諾贏得選戰。（圖／路透）

▲▼ 賀錦麗在搖擺州賓州費城造勢。（圖／路透）

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