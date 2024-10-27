賓州急調查！2500份選民登記有問題　筆跡相同、個資填錯

▲美國總統大選11月5日登場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選在即，但如今關鍵搖擺州賓州卻發現約有2500份選民登記表可能存在欺詐行為，像是多份申請表格字跡似乎相同、選民個人資料填寫不正確等，相關調查已經展開。已知部分選民並未要求提供或填寫這些表格。

衛報等報導，事發於賓州蘭開斯特郡（Lancaster County），這些申請表格是在21日截止之前遞交給選舉委員會辦公室。不過工作人員發現部分可疑之處，例如筆跡相同、選民簽名與建檔資料不符、個人識別訊息錯誤（包括姓名、地址、社會安全號碼、駕照號碼），立刻向地區檢察官辦公室通報此事。

地區檢察官亞當斯（Heather Adams）25日表示，在這2500份選民登記申請之中，大概有60%存在詐欺行為，與大規模選民登記拉票活動有關，最早可追溯至今年6月，部分調查人員接觸部分選民後得知，其實他們並沒有要求提供或是填寫這些表格，表格上的簽名並非出自他們之手。不過亞當斯也說，經審核通過的申請表將會依照正常程序處理，任何有疑慮者都應該聯繫地區檢察官辦公室。

亞當斯指出，打算針對此案展開全力追查，已知其他2個郡也正在進行類似調查。依據法律規定，潛在犯罪行為包括詐欺最高可處7年徒刑及1.5萬美元罰款，違反選舉法也將受到懲罰，包括暫停10年投票權。

賓州是今年美國大選的關鍵搖擺州，擁有19張選舉人票，是共和黨總統候選人川普、民主黨總統候選人賀錦麗的必爭之地。