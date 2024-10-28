　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康芮颱風可能登陸花東　專家：明晚海警、周三陸警

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮颱風可能登陸花東交界到南台東一帶。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風持續進逼，氣象專家賈新興表示，康芮颱風中心有登陸花東交界至南台東一帶的機率，預計明天(29日)晚間有發布海警機率，周三中午有發布陸警機會。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書上表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側太平洋高壓持續增強並往台灣西伸，康芮颱風路徑持續偏西移動，颱風中心並有登陸花東交界至南台東一帶的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興指出，後續需持續關注明天至周三太平洋高壓勢力的變化。依今日清晨兩點的資料預估， 明天周二晚上有發布海警的機率，周三中午前有發布陸警的機率。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，需留意最新的預報資訊。

▲▼康芮颱風各國預測路徑。（圖／賈新興臉書）

▲康芮颱風各國預測路徑。（圖／賈新興臉書）

降雨趨勢方面，賈新興表示，明天桃園以北及宜蘭有局部雨，午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。周三桃園以北及宜花有局部雨，午後竹苗以南山區及台東轉有局部雨。周四受康芮颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東有局部較大雨勢發生的機率。

周五仍是康芮颱風影響，賈新興表示，周五嘉義以北仍有局部短暫陣雨，傍晚宜花東轉為零星短暫雨。周六台南以北及恆春半島有零星短暫雨，午後宜花及南部山區有零星短暫雨。周日新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一北北基宜有零星短暫雨，午後桃園以北及宜花東有局部短暫陣雨，竹苗以南山區亦有零星短暫陣雨。下周二桃園以北及宜蘭有局部雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周三新北山區及宜蘭有局部雨，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／日圓再貶！　刷3個半月最甜
快訊／宮廟遶境1人慘死！　當場爆頭亡
蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況
快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季赴北檢...3律
桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　警方回應了
YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走
康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山楂烏龍有殺蟲劑味！他一吐驚見「標誌性毛腿」嚇瘋：還混濃白汁

像到骨子裡！天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

手搖控必看「熱量懶人包」！營養師分析10間「天使與地獄飲品」

康芮颱風路徑不斷西修　鄭明典曝4圖揭修正關鍵：高壓成主導因子

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

康芮颱風可能登陸花東　專家：明晚海警、周三陸警

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

快訊／雨區擴大！　5縣市大雨特報

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

躺胸＋蹭下巴撒嬌　虎斑貓下秒安心入睡

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

山楂烏龍有殺蟲劑味！他一吐驚見「標誌性毛腿」嚇瘋：還混濃白汁

像到骨子裡！天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

手搖控必看「熱量懶人包」！營養師分析10間「天使與地獄飲品」

康芮颱風路徑不斷西修　鄭明典曝4圖揭修正關鍵：高壓成主導因子

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

康芮颱風可能登陸花東　專家：明晚海警、周三陸警

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

快訊／雨區擴大！　5縣市大雨特報

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

綠色生活倡議咖！　永豐休碳Show time榮獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

飄香桃園半世紀24小時鴨肉店！油肥鴨腿口感鮮嫩　激推獨門味噌醬

1歲兒木木小奶音說什麼？KID影片一點開網友全融化：要被可愛瘋！

日圓「0.2121」刷3個半月最甜　10萬台幣多換4萬日圓

停車場撿到錢拿去買刮刮樂！　他竟刮中3200萬大獎

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

網路購買微型電動二輪車充電自燃起火　南消呼籲購買合格產品

星宇航空股價遇亂流！跌逾半根　早盤成交量居冠

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

殯儀館內也有全家　網曝1句話店員不能說

康芮「持續西修」　風雨最大時間曝

康芮直撲機率大增　暴風圈侵襲率93%

康芮颱風不排除海陸警齊發　再西偏成57年來首個11月登陸秋颱

快訊／雨區擴大！　5縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

康芮颱風路徑不斷西修　鄭明典曝4圖揭修正關鍵：高壓成主導因子

康芮颱風路徑不斷西修　鄭明典曝4圖揭修正關鍵：高壓成主導因子

受到太平洋高壓增強和往台灣西伸影響，各國對康芮颱風預報路徑不斷西修，前氣象局長鄭明典也在臉書公布4張圖，可見康芮颱風預報路徑因為北方槽線和高壓變化，路徑也不斷出現修正，原本預測從台灣東側往北，一路西修至往台灣而來，鄭明典表示，很明顯高壓已成路徑主導因子。

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

快訊／雨區擴大！　5縣市大雨特報

快訊／雨區擴大！　5縣市大雨特報

康芮漸增強　日氣象廳估「11月1日花東登陸」

康芮漸增強　日氣象廳估「11月1日花東登陸」

關鍵字：

天氣氣象署氣象康芮颱風大雨豪雨海警陸警

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面