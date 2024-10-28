康芮颱風可能登陸花東　專家：明晚海警、周三陸警

▲康芮颱風可能登陸花東交界到南台東一帶。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風持續進逼，氣象專家賈新興表示，康芮颱風中心有登陸花東交界至南台東一帶的機率，預計明天(29日)晚間有發布海警機率，周三中午有發布陸警機會。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書上表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側太平洋高壓持續增強並往台灣西伸，康芮颱風路徑持續偏西移動，颱風中心並有登陸花東交界至南台東一帶的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興指出，後續需持續關注明天至周三太平洋高壓勢力的變化。依今日清晨兩點的資料預估， 明天周二晚上有發布海警的機率，周三中午前有發布陸警的機率。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，需留意最新的預報資訊。

▲康芮颱風各國預測路徑。（圖／賈新興臉書）

降雨趨勢方面，賈新興表示，明天桃園以北及宜蘭有局部雨，午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。周三桃園以北及宜花有局部雨，午後竹苗以南山區及台東轉有局部雨。周四受康芮颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東有局部較大雨勢發生的機率。

周五仍是康芮颱風影響，賈新興表示，周五嘉義以北仍有局部短暫陣雨，傍晚宜花東轉為零星短暫雨。周六台南以北及恆春半島有零星短暫雨，午後宜花及南部山區有零星短暫雨。周日新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一北北基宜有零星短暫雨，午後桃園以北及宜花東有局部短暫陣雨，竹苗以南山區亦有零星短暫陣雨。下周二桃園以北及宜蘭有局部雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周三新北山區及宜蘭有局部雨，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。