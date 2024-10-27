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康芮挑戰中颱上限「周三到周五最靠台灣」　高壓東退程度牽動侵台

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮輕颱將持續增強，預估周三(30日)到周五(11月1日)離台灣較近，接近台灣時有機會增強為中颱上限，若後續太平洋高壓勢力增強，東退不明顯，路徑不排除更靠台灣一點，也不排除侵台，端視後續高壓東退情況。

中央氣象署預報員張承傳表示，今晚東北季風將增強，北部、東北部轉局部短暫陣雨，東北季風影響將持續一整周，未來一周北台灣偏濕涼，周三到周五受康芮颱風外圍環流影響，降雨會更多。

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康芮颱風目前位台灣東南方，張承傳表示，康芮目前為輕度颱風，未來有機會增強，接近台灣時有機會增強為中度颱風上限，位海南島的潭美颱風未來將在海面打轉，預計明天減弱為熱帶性低氣壓。

張承傳指出，康芮颱風今天到明天以偏西到西北西方向前進，明天開始方向轉為西北，逐漸往北、西北方向朝琉球群島前進，周三(30日)到周五(11月1日)離台灣較近，未來後期路徑變數仍大，若北轉時，太平洋高壓勢力偏強，後期路徑北轉角度將不會那麼大，則會偏西往台灣這一帶，因此要看後續太平洋高壓東退程度，若東退不明顯，不排除更靠近台灣一點。

張承傳表示，過去歐洲模式預測路徑朝琉球群島東北前進，不過昨天晚間開始朝台灣方向西修，美國模式預測跳動幅度大，過去預測路徑都較靠近台灣，有時候靠台灣頭、有時候靠台灣尾；未來若太平洋高壓東退不明顯，不排除更靠台灣甚至侵襲台灣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，張承傳說明，今天各地白天多雲到晴，午後各地有局部短暫陣雨或雷陣雨，特別午後各地山區和南部有局部大雨；今晚東北季風增強，這波將影響未來一周，今晚到周二因東北季風增強影響，迎風面北部、東半部降雨提高，北部、東北部有局部短暫雨，大台北、東北部這兩天有局部較大雨勢，其他維持多雲到晴，午後局部短暫陣雨。

周三到周五可能受颱風影響，張承傳進一步表示，周三到周五除東北季風外，加上康芮颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東北部在這三天有局部大雨，其他中南部、東南部維持午後短暫陣雨；周六颱風遠離，剩東北季風影響，降雨區為北部、東半部，雨量減少，中南部為午後雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳說明，今天各地白天氣溫偏高，中午前高溫可到30度上下，今晚隨東北季風增強，明天到未來一周北部、東北部天氣濕涼，整天氣溫約23到25度，中南部和花東白天氣溫則可到27到30度。

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