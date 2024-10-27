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明變天「北東陰雨」　康芮颱風是否侵台「下周三北轉角度成關鍵」

▲▼康芮颱風下周三後北轉角度成是否侵台關鍵。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風下周三後北轉角度成是否侵台關鍵。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)水氣稍多，有局部短暫陣雨，明天變天，東北季風增強，北部和東半部轉陰雨，且將有一波降溫；下周三可能受康芮颱風接近影響，氣象專家歐宗學表示，康芮颱風未來會先往西接近菲律賓，後續有北轉趨勢，但北轉角度預報分歧，部分預測朝台灣東方遠海北上，部分模式較接近台灣甚至直接侵襲。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天台灣附近是微弱的偏東風環境，水氣稍多，各地天氣以多雲為主，部分地區仍有陽光露臉，但也有局部短暫陣雨，預估午後時段發生機會較高，尤其是各地山區及南部地區。氣溫依然普遍偏高，因風速弱、水氣多，感受上會較悶熱。

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明天天氣將出現變化，歐宗學指出，隨著新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部地區又會轉為陰沉天氣，且有局部短暫雨機會，基隆北海岸、東北部地區降雨會比較頻繁或時間較長。中南部天氣則會比今天來得好，各地多雲到晴，午後山區或南部平地仍有局部短暫陣雨。

氣溫因東北季風帶來涼冷空氣，北部、東北部降溫有感，歐宗學分析，明天白天高溫會從今天的30到31度降到23到25度，早晚低溫則大致仍在22到23度左右，雖然還不算很冷，但跟今天相比會有較大的氣溫落差。其他地區來說氣溫雖然也會降低但幅度不大，僅約1到2度左右，維持早晚偏涼、日間暖熱的氣溫型態。類似的天氣及氣溫會持續到周二。

歐宗學表示，下周三開始，台灣各地的天氣會有較高不確定性，關鍵因素就是目前在菲律賓東方海面的康芮颱風，未來會先往西接近菲律賓，後續有往北轉向趨勢，但就是這個往北轉的時間、位置以及角度在目前預報資料中還有很大分歧，將會左右與台灣之間的距離。

歐宗學進一步指出，部分預報顯示仍以較遠距離在台灣東方遠海北上，僅外圍環流加強東北季風，迎風面持續陰雨。另一部分資料則是較接近台灣，甚至直接侵襲，可能會為各地帶來顯著風雨。不過現階段預報還沒辦法肯定的說會是哪種狀況，只能繼續追蹤觀察，對北部來說，免不了有持續性的陰雨天氣，中南部可能會有較顯著天氣差異。

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