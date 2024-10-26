潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

▲受潭美颱風影響，峴港機場關閉，星宇航空取消明日JX703、JX704台北往返峴港航班。（圖／星宇航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風持續朝西，往海南島、越南方向前進，星宇航空宣布，受潭美颱風影響，峴港機場關閉，將取消10月27日JX703、JX704台北往返峴港航班。台灣虎航也宣布，明日桃園、高雄往返峴港來回航班取消；長榮航空表示，明日桃園往返峴港航班BR383、BR384取消。

星宇航空

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空表示，受潭美（TRAMI）颱風影響，峴港機場關閉， 將取消10月27日JX703、JX704台北往返峴港航班。呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。

星宇航空JX703表定於下午15點20點從台北飛往峴港，以及JX704表定於下午18點30點從峴港飛往台北，明日班機取消。

▲受潭美颱風影響，越南機場關閉，明日桃園、高雄往返峴港航班取消。（示意圖／台虎提供）

台灣虎航

虎航表示，受潭美颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，越南機場發布暫時性關閉公告，航班異動。實際航班起降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

2024年10月27日最新航班異動情形如下：

IT551／IT552桃園-峴港來回航班取消；IT577／IT578 高雄-峴港來回航班取消。

▲長榮航空明（27）日桃園往返峴港航班BR383、BR384取消。（圖／長榮航空提供）

長榮航空

長榮航空表示，因應峴港機場受潭美颱風影響而關閉，明日桃園往返峴港航班BR383及BR384取消。將依天候狀況機動調整航班，最新航班異動訊息多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。

中央氣象署指出，潭美颱風未來持續朝西前進，在接近中南半島時速度會逐漸放慢，並且有再度轉向東方移動的趨勢，但後續環境不利其發展，屆時將減弱為熱帶性低氣壓，影響台灣機率低。