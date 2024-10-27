罕見11月颱！　日本氣象廳：康芮「這時間」最接近台灣

▲日本氣象廳預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

第21號颱風「康芮」未來路徑偏西修正，非常靠近台灣。日本氣象廳預估，康芮颱風威力將持續增強，可能在11月1日最接近台灣，未來有機會轉向東北，日本九州、四國及本州地區都可能受到影響。

日本氣象廳數據顯示，康芮颱風27日上午6時位置在菲律賓以東海面，以時速20公里的速度朝西前進，中心附近最大風速為每秒18公尺，瞬間最大風速為每秒25公尺。未來5天路徑預估顯示，颱風將往西北方向前進，預計10月31日至11月1日間最接近台灣東部。

氣象廳評估目前數據，康芮颱風威力將逐漸增強，預計29日至31日間，將升級為日本定義的強烈颱風（風速達每秒44至54公尺），持續朝西北方向移動後，路徑可能轉向東北，影響九州、四國及本州。沖繩和龍美地區可能在颱風接近前就受到伴隨海浪的強風影響，下周後半就可能出現暴風及強降雨。

氣象廳指出，11月颱風接近日本本州較為罕見，平均而言，10月的颱風發生數為3.4個，11月為2.2個。然而11月接近日本的颱風大幅減少，自1951年以來，僅有3個颱風接近過日本北海道、本州、四國及九州。

1990年曾發生颱風28號在11月底登陸本州的案例，如果康芮颱風登陸日本，將成為統計上「第二晚」登陸日本的颱風。

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