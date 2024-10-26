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康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲明天水氣多，北部、東半部及恆春半島都有降雨的情形。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風路徑西修，中央氣象署指出，下周一、二北轉時間及位置是關鍵，若延後北轉，影響台灣就比較明顯，且有機會達到中度颱風的強度，暴風圈估280公里，將密切觀察。下周三至下周六颱風外圍環流的影響，北部及東半部有降雨，且高溫下降3、4度，北部局部地區低溫21、20度。

氣象署觀測，康芮颱風今日下午2時位置在距離鵝鑾鼻1720公里的海面上，持續向西進行。氣象署預報員張竣堯說，下周一、二將有北轉往琉球海面的趨勢，北轉時間點跟位置關乎接近台灣的程度，若提早北轉，影響台灣較低，延後北轉對台灣影響就比較明顯。

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▲▼康芮颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

他表示，目前部分模式路徑西修會直撲台灣，或者往西向巴士海峽移動，太平洋高壓比較強，把颱風往台灣方向推，就對台灣有影響，目前路徑仍有不確定性，因此下周一北轉的時間點跟位置是關鍵，且未來發展達到中颱強度，暴風圈預估達280公里，「颱風不小」，密切觀察注意。

未來一周降雨部分，張竣堯指出，明天水氣仍多，北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，中南部要留意午後雷陣雨。下周一、二開始新一波東北季風增強，北部、東半部將有持續性降雨，大台北、宜蘭有局部較大雨勢發生，花東也有零星降雨。

▲▼未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，下周三到下周六除了東北季風影響，還有康芮颱風外圍環流影響，北部、東半部有雨，且大台北、東北部有較大雨勢發生，如果颱風更接近台灣，雨勢會更明顯，目前路徑變數高，須持續留意。

溫度方面，張竣堯指出，明天較溫暖，各地高溫30度，下周一東北季風增強，北台灣高溫降為26至28度；未來一周北部高溫約25度左右，中南部及花蓮、台東地區影響不大，高溫仍有機會來到30度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，整體而言，各地夜晚清晨低溫落在22至24度，局部空曠地區有機會再低1至2度，北部低溫可能掉到21、20度左右，注意早晚溫差大，民眾外出適時添加衣物。

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