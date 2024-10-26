新北三芝茭白筍節熱鬧登場　「海洋芝心茭響曲」開啟新樂章

▲新北三芝茭白筍節熱鬧登場。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



記者戴上容／新北報導

十月秋風微微，又到三芝茭白筍盛產季，今（26日）三芝茭白筍節於芝蘭公園熱鬧登場！現場不僅有精彩的表演節目、DIY手作活動及最受歡迎的採筍體驗外，更有沙灘趣味運動與小農文創市集，讓民眾採購新鮮現採的茭白筍，歡迎大家一起沉浸在海洋芝心茭響曲，聆聽由海浪茭芝而成的美麗樂章！

三芝區是新北最大的茭白筍產區，在當地農民辛苦地耕種與陽明山乾淨的水泉、富含火山灰的肥沃土壤的孕育下，每支茭白筍飽滿脆甜，適合各種料理。每年的10月至11月是新北茭白筍的產季，歡迎民眾來三芝品嘗鮮甜的「三芝美人腿」。為鼓勵在地農民產出品質優良、具市場競爭力者的赤殼晚生種，今日特別於活動現場親自頒獎給今年度茭白筍評鑑優勝者，分別為：帶殼組冠軍陳燕國、剝白組冠軍蔡明燦及甜度王謝朝建。

三芝區公所表示，因受山陀兒颱風與極端氣候帶來的超大豪雨影響，區內灌排系統遭土石堵塞，造成溪水暴漲，導致多處農田受損，進而影響茭白筍產量，較往年稍減少約1/3，但仍不影響品質，感謝農友們辛勤耕耘的成果，讓市民朋友們都能吃到全國最優質的茭白筍。

三芝區長賴小萍表示，特別感謝北觀處經費協助，讓「北海岸最美伸展台」的海上平台能夠煥然一新，今年首次將表演舞台設計在這裡，並邀請鄰近學校與在地社團接力演出，伴隨海風與夕陽，盡情感受舞台上表演者活力與熱情。26、27日2天的茭白筍節活動，皆有深受好評的免費採筍體驗，另外鉤針及筍殼紙DIY體驗、沙灘趣味運動與集結眾多優質小農、藝術家的農夫文創市集也不容錯過。

此外，在芝蘭老人文康中心有新北市北海岸盆栽協會辦理盆栽作品成果展，而在巴拉卡公路起點的興華驛站農藝中心舉辦「藝起農遊」展覽，現場還可與M41D戰車、F-5F戰鬥機與UH-1H直升機拍照，歡迎大家把握機會前往參觀。今年茭白筍節活動也與新北行動支付NewTaiPAY合作，只要下載註冊APP，至會場新北市資訊中心攤位掃描活動QRcode，即可現場領取價值100元優惠券，數量有限兌換完為止。歡迎民眾假日來三芝，感受最在地的農村體驗。