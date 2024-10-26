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繽紛馬卡龍兒童室吸睛　新北龍形圖書閱覽室開幕

▲繽紛馬卡龍兒童室吸睛 新北龍形圖書閱覽室開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

▲繽紛馬卡龍兒童室吸睛，新北龍形圖書閱覽室開幕。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

繽紛馬卡龍色彩打造的兒童閱覽室，提供各年齡層適性發展的教玩具與繪本童書，迎接著每位到訪的親子家庭。位於八里龍形市場4樓的八里龍形圖書閱覽室於22日正式啟用，小而美的閱覽空間針對當地居民與現代家庭的需求，打造了複合性的閱讀環境，除了有親子專屬的閱讀區域，還有充滿咖啡館氛圍的休閒閱讀區、以及療癒菜園的露天休憩區，希望與生活結合，成為社區居民喜歡造訪的幸福閱讀空間。

在地方民眾的殷殷期盼下，八里龍形圖書閱覽室於22日正式啟用，包括新北市文化局長張䕒育、八里區長、校長、里長等地方人士均親臨參與這場盛會。新北市文化局長張䕒育表示，龍形圖書閱覽室為八里地區第2座圖書分館，以往龍形地區民眾閱讀需求都要到蘆洲、五股、淡水、甚至臺北市，相當不便，龍形圖書閱覽室盡量將有限的空間，作最妥善的規劃，照顧到不同族群的需求，啟用後不僅讓八里地區再增添閱讀新據點，更希望圖書館可以成為提供親子各種資源的社區支援空間，帶動更強的地方閱讀能量。

▲繽紛馬卡龍兒童室吸睛 新北龍形圖書閱覽室開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

為了鼓勵社區居民多利用圖書館，八里龍形圖書閱覽室特別將圖書館建構成家庭閱讀的延伸空間，清新明亮的兒童閱讀區，讓孩子擁有可以自由活動的大空間，以馬卡龍色彩打造的親子閱讀空間，不僅帶來視覺享受，更充滿活力與愉悅感。開放式的空間，搭配活潑童趣的雪白小屋書架設計，提供300多種多元適齡的教、玩具，包括大型感統教玩具、熱門的互動學習遊戲書、兒童發展玩具，以及約5,000冊的繪本圖書、手作DIY區等，適合各年齡層，是親子情感交流，增進互動的幸福空間。

充滿咖啡館氛圍的休閒閱讀區，寬敞通透的空間，搭配柔和的燈光，帶給人一種沈穩、療癒的感受，也貼心的為不同需求的讀者，進行空間上的劃分，規劃有期刊閱報區、樂齡閱讀區、資訊檢索區、藏書區等，還有能欣賞淡水河景致的靠窗座位區，以及療癒菜園的休憩閱讀區，讓民眾可以在舒適的氛圍中，愜意享受閱讀時光。

▲繽紛馬卡龍兒童室吸睛 新北龍形圖書閱覽室開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

八里有豐富的生態資源，龍形圖書閱覽室也特別於兒童閱覽區設置了「永續生態圖書專區」，讓永續觀念從小扎根，同時也規劃了一系列以生態保育為主題的閱讀活動，增進兒童對生態保育的認識，包括11月2日「河邊大發現」、11月10日「追尋河海交會的故事」親子生態活動，將帶大小朋友走讀淡水河畔，認識環境生態；10月27日「昆蟲樂園大冒險」為有趣的昆蟲生態觀察。

11月9日「生態手作工作坊」則透過植物拓染DIY，帶大家認識植物生態。歡慶龍形圖書閱覽室啟用，米倉國小的小朋友也特別帶來藝術及創客作品展，與大家分享，未來圖書館也將串聯學校與社區，整合資源，以提供更完善多元的閱讀服務。詳細開館資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2609-1417。

▲繽紛馬卡龍兒童室吸睛 新北龍形圖書閱覽室開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

▲繽紛馬卡龍兒童室吸睛 新北龍形圖書閱覽室開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

▲繽紛馬卡龍兒童室吸睛 新北龍形圖書閱覽室開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

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